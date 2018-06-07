Başkan Tiryaki liseli öğrencilerle buluştu

Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki programa 200 öğrencinin yanı sıra öğretmenler ve okul müdürleri de katıldı. Vahşi bir rekabetin yaşandığı günümüz koşullarında tüm öğrencilerin mutlaka ve mutlaka kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini anlatan Başkan Tiryaki, “Bir yabancı dili ana diliniz gibi konuşun. Hatta ikinci bir dili de öğrenmeye çalışın“ dedi.

Başkan Tiryaki, sağlıklı bir uyku düzeninin sağlıklı bir performans sağlayacağını belirterek, “Meslek seçiminize lütfen dikkat edin. Hayattaki en büyük mutsuzluklar yanlış meslek seçiminden kaynaklanıyor. En kıymetli şey zaman. Zamanı verimli kullanmayı öğrenin. Saatlerce bilgisayar, cep telefonu veya tablet başında gereksiz yere vakit öldürmeyin. Teknolojinin işe yarayan, size fayda sağlayacak kısımlarını kullanın” şeklinde konuştu.

“Sizi farklı kılan bir şeyler yapmalısınız”

Başkan Tiryaki konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Hayatım boyunca kitabı yanımdan hiç ayırmadım. Çantamda mutlaka birkaç kitap olur. Her fırsatta okumaya çalışıyorum. Lütfen okuma alışkanlığı edinin. Hayata tek bir pencereden bakmayın. Farklı görüşe ve düşünceye sahip olan yazarların kitaplarını da okuyun. Hayatı sorgulayın. Meseleleri her yönüyle incelemeyi, ardından kanaat oluşturmayı kendinize hedef edinin. Hayatınız ve kariyeriniz için emek harcayın. Emeksiz ekmek olmaz. Yeryüzünün emek üzerine kurulduğuna inanan biri olarak emek harcarsanız Mevlam emeklerinizin mutlaka karşılığını verir. Buna inanın.”