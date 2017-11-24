Başkan Tiryaki öğretmenleri ağırladı

İlçedeki öğretmenlerle Altındağ Kültür Sarayı’nda buluşan Başkan Tiryaki, “Bir öğretmen, topluma sadece bir öğrenci bile kazandırdığında, bence görevini yapmıştır. Sizlerin vatanına, milletine ve ailesine hayırlı bir değil yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini biliyorum” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğindeki Öğretmenler Günü programına bin eğitimci katıldı. Programda Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ İlçe Mili Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı, eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmen katıldı. Etkinlik, Altındağ Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenleri Korosu Türk Halk Müziği konseri ile başladı. Öğretmenler, 40 yıllık sanatçılara adeta taş çıkarttı. Birbirinden güzel türküler söyleyen öğretmenler, salonu coşturdu. 4. Ankara Geneli Öğretmenler Arası Şiir Okuma Yarışması’nda dereceye giren eğitimcilere de ödülleri gecede takdim edildi. Öğretmenler hediyelerini Başkan Veysel Tiryaki’den, Kaymakam Karaömeroğlu’ndan ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Avcı’dan aldı. Program, halkoyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti.

“Hepiniz çok değerlisiniz”

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, her yıl Öğretmenler Günü sebebiyle ilçedeki eğitimcilerle buluştuklarını hatırlattı. Tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Başkan Tiryaki, “Yaklaşık 10 yıldır ilçedeki okulları düzenli ziyaret ediyorum. Öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşuyorum. Sorunlarını ve taleplerini dinliyorum. Elimizden geldiğince tüm okullarımıza destek olmaya, eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Altındağ’a okul yapıyoruz. Bugün çocuklarımızın doğru rol modellere ihtiyacı var. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın ilk rol modellerindendir. Verdiğiniz eğitimin yanı sıra, çocuğun hayata bakışını şekillendirdiğiniz için de çok değerlisiniz. Hepinizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaymakam Karaömeroğlu ise, sözlerine Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehit öğretmenleri anarak başladı. Bir ulusun ileri gitmesinde öğretmenlerin büyük pay sahibi olduğunu aktaran Karaömeroğlu, öğretmenlerin çok kutsal bir görev üstlendiğini dile getirdi. Karaömeroğlu, desteklerinden dolayı Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti.