Ankara’nın her ilçesinden 75 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Şiir Şöleni’nde Altındağ’a 2 birincilik, 2 üçüncülük ödülü geldi.

10’uncu Şiir Şöleni ödül töreninde konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, şiire duyduğu ilgi ve sevgiden bahsetti. Gençlerin şiir sevmesini ve okumasının yanı sıra bu tür aktiviteleri çok önemsediğini söyleyen Başkan Tiryaki, "Büyük şehirlerin stresinden, sıkıntısından kurtulmak isteyen herkese şiir okumasını tavsiye ederim. Şiir insanların dünyalarını zenginleştirir" dedi.

Başkan Tiryaki, Altındağ’da yapılan kültür merkezi ve gençlik merkezlerine şiir ve edebiyat dünyasının değerli kişilerinin isimlerini verdiklerini, bu kişileri özellikle yeni nesle tanıtmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Kendisinin de şiire büyük ilgi ve sevgisi olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki "Şiir okunacaksa, Altındağ’da okunur" diyerek, şiire ve şiirsever gençlere daima destek olacaklarını belirtti.

Ankara genelinde yapılan ve 25 farklı ilçeden öğrencilerin katıldığı yarışma ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleşti. 3 gün süren şiir şöleninde dereceye giren 12 yarışmacı ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Düzenlenen programa Başkan Tiryaki’nin yanı sıra, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muzaffer Gül, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Altındağ Belediye Başkan Yardımcıları Yunus Keleş ve Tuncay Temel, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Salonu dolduran yaklaşık 600 kişi ödül alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Altındağ’a 2 birincilik, 2 üçüncülük ödülü

10. Ankara Şiir Şöleni kapsamında Altındağ’a 3 kategoride ödül geldi. İlkokul kategorisinde 1’inci olan Altındağ Halim Şaşmaz İlkokulu öğrencisi Defne Ünal, okuduğu şiirle herkesi kendine hayran bıraktı. Ortaokul kategorisinde 3’üncü olan Altındağ Hacı Bayram Ortaokulu öğrencisi Hasan Hüseyin Kapusuz dinleyenlerin büyük beğenisini toplarken, lise kategorisinde 1’inci olan Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi öğrencisi Halil İbrahim Orakçı ise sahne performansıyla büyük alkış aldı. Şiir yazma kategorisinde ise Altındağ Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Kaan Mert Başkesen, Altındağ’a 3’üncülük getirdi.