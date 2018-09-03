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03 Eylül 2018 14:55

Başkan Tiryaki takımı ilk maçta yalnız bırakmadı

Altındağ Belediyespor, sezonun ilk maçında İstanbul deplasmanında boy gösterdi.

Başkan Tiryaki takımı ilk maçta yalnız bırakmadı

03 Eylül 2018 14:55

Çatalcaspor ile karşılaşan Altındağ temsilcisini, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de yalnız bırakmadı.


İstanbul’da da takımın yanında olan Başkan Tiryaki, oyunculara ve teknik heyete duyduğu güveni dile getirdi. Başkan Tiryaki bu sezon takıma çok güvendiğini ve yeni yönetimle birlikte daha büyük başarılar beklediğini de sözlerine ekledi.


Altındağ Belediyespor, 2018-2019 sezonunun ilk maçında zorlu Çatalcaspor deplasmanına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan Altındağ temsilcisi, mücadelesiyle alkış aldı.


Mavi beyazlı takımın oyuncuları tribünde güzel bir sürprizle karşılaştı. Takıma destek vermek için İstanbul’un yolunu tutan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, mavi beyazlıları bir kez daha yalnız bırakmadı. Tribündeki yerini alan Başkan Tiryaki, karşılaşmayı AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Altındağ Belediyespor’un yeni kulüp başkanı Muhittin Karık ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seyretti. Başkan Tiryaki, oldukça centilmence geçen karşılaşma sonrası, karşı takımı ve Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’yı tebrik etti.




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