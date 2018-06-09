Başkan Tiryaki’den gazi ailesine ziyaret

Gönüllü olarak askere giden 15 Temmuz gazisi Süleyman Şentürk’ün ailesinin evine konuk olan Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki, Şentürk ailesine ““Allah kavuştursun” ziyaretinde bulundu.

Askerde olan gazinin ailesine “Allah Kavuştursun” ziyareti

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gazinin annesi ve babası ile sohbet ederek, hatırlarını sordu. Başkan yardımcıları ile birlikte gazi ailesinin evine gelen Başkan Tiryaki, gazinin durumu hakkında da bilgi aldı.

15 Temmuz günü Genelkurmay’ın önünde göğsünden yaralanan Süleyman Şentürk’ün gönüllü olarak gittiği 2 aylık askerliğini kendi rızası ile uzattığını öğrenen Başkan Tiryaki, duygulu anlar yaşadı.