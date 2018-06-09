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09 Haziran 2018 15:28

Başkan Tiryaki’den gazi ailesine ziyaret

Her akşam iftarda Altındağlılarla buluşan Başkan Tiryaki, iftar sonrasında ev ziyaretlerini de sürdürüyor.

Başkan Tiryaki’den gazi ailesine ziyaret

09 Haziran 2018 15:28

Gönüllü olarak askere giden 15 Temmuz gazisi Süleyman Şentürk’ün ailesinin evine konuk olan Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki, Şentürk ailesine ““Allah kavuştursun” ziyaretinde bulundu.



Askerde olan gazinin ailesine “Allah Kavuştursun” ziyareti


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gazinin annesi ve babası ile sohbet ederek, hatırlarını sordu. Başkan yardımcıları ile birlikte gazi ailesinin evine gelen Başkan Tiryaki, gazinin durumu hakkında da bilgi aldı.


15 Temmuz günü Genelkurmay’ın önünde göğsünden yaralanan Süleyman Şentürk’ün gönüllü olarak gittiği 2 aylık askerliğini kendi rızası ile uzattığını öğrenen Başkan Tiryaki, duygulu anlar yaşadı.




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