Başkan Tiryaki’den gazi ailesine ziyaret

Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki, gönüllü olarak askere giden 15 Temmuz gazisi Süleyman Şentürk’ün ailesini ziyaret etti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gönüllü olarak askere giden 15 Temmuz gazisi Süleyman Şentürk’ün ailesini ziyaret ederek, annesi ve babasının hatırlarını sordu. Başkan yardımcıları ile birlikte gazi ailesinin evine gelen Başkan Tiryaki, gazinin durumu hakkında da bilgi aldı.

15 Temmuz günü Genelkurmay’ın önünde göğsünden yaralanan Süleyman Şentürk’ün gönüllü olarak gittiği 2 aylık askerliğini kendi rızası ile uzattığını öğrenen Başkan Tiryaki, duygulu anlar yaşadı.