Başkan Tiryaki’den iftar programı

Ramazan ayı ile birlikte Altındağ’da dillerden dua, sofralardan bereket eksik olmuyor. Altındağlı vatandaşlar, her gün aynı çatı altında buluşup iftar açıyor. Ramazan ayının son günlerinde Altındağ’da iftar buluşmaları sürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğindeki son iftara Alemdağ, Ali Ersoy, Başpınar, Önder, Yıldıztepe ve Zübeyde Hanım Mahallesi’nden yaklaşık 1000 kişi katıldı. Karapürçek Zümrüt Düğün Salonu’nda düzenlenen iftarda, Ak Parti’nin en genç milletvekili adaylarından İbrahim Enes Duruay da yer aldı.

“Mübarek Kadir Gecenizi kutlarım”

Başkan Tiryaki, yaptığı konuşmada tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini tebrik etti. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde edilen duaların kabul olmasını dileyen Başkan Tiryaki, Altındağ’da gelenekselleşen iftar buluşmalarının birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Her akşam Altındağ’ın farklı bir tesisinde siz değerli Altındağlılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birliğimiz daim olsun. Rabbim İslam coğrafyasından bereketini eksik etmesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin. Yaklaşan Ramazan bayramı da, ülkemize ve milletimize hayırlar nasip etsin."