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09 Ağustos 2018 13:11

Başkan Tiryaki’den yabancı öğrencilere yerel yönetimler dersi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yerel yönetimler alanındaki tecrübelerini yabancı öğrencilere aktardı.

Başkan Tiryaki’den yabancı öğrencilere yerel yönetimler dersi

09 Ağustos 2018 13:11


Türkiye Belediyeler Birliği’nin(TBB) organize ettiği “7. Localinter National Staj Programı” kapsamında 27 ülkeden 40 öğrenci, yerel yönetimler konusunda tecrübelerinden faydalanmak üzere Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi ziyaret etti.


Tiryaki, Altındağ’da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yabancı öğrencilere bilgi verdi. Slayt gösterisi eşliğinde Altındağ’ın eski hali ile yeni hali arasındaki farkları gözler önüne seren Tiryaki, göreve gelmeden önce ilçenin gecekondularla kaplı olduğuna dikkat çekti.


Başkan Tiryaki, dönüşüm için on binlerce gecekondu yıktıklarını belirterek, Altındağ’ın 20 yıldır göç verdiğini fakat bu durumun son 3 yıl içerisinde tersine döndüğünü, sadece bu yıl Altındağ nüfusunun 30 bin arttığını ifade etti.


Öğrenciler, Başkan Tiryaki’nin sunumunun ardından Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezdi.




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