Başkan Tiryaki'ye 'Şehre imza atanlar' ödülü

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Sign of the City Awards 2018' isimli, gayrimenkul sektörünün önde gelenlerinin katıldığı yarışmada, mahalle kültürünün tekrar ayağa kaldırıldığı 'Hamamarkası Konut Projesi'yle 'En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma' ödülünün sahibi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı ödül töreninin ardından açıklama yapan Başkan Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesinin Ankara'da gerçekleştirdiği tarihi koruma projelerinin, Türkiye tarafından fark edilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

En iyiler yarıştı

Altındağ Belediyesi, Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Sign of the City Awards 2018' yarışmasından ödülle döndü. Geçtiğimiz yıl 'Hamamarkası Restorasyon Projesi' ile ödül sahibi olan Altındağ Belediyesi, bu yıl da 'Hamamarkası Konut Projesi' ile ödülün sahibi oldu.

Gayrimenkul sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan 'Sign Of The City Awards 2018' yarışmasının İstanbul'da düzenlenen ödül töreni, sektörün dev firmalarını, yatırımcılarını, iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Sektörün önde gelen profesyonellerinden ve konusunda uzman akademisyenlerden oluşan 18 kişilik jüri, 5 ana kategoride, 25 başlıkta, 61 kurum ve kuruluşun 120 başvurusunu büyük bir titizlikle değerlendirdi. Hamamarkası Konut Projesi jüri üyelerinin ve katılımcıların büyük beğenisini topladı.

“Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak bizim öncelikli görevimiz”

Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ve proje mimarı Mine Karataş ile birlikte sahneye gelerek ödülünü alan Başkan Tiryaki, duygularını şöyle aktardı.

"Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak bizim öncelikli görevimizdir. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde miras bırakmak adına bu zamana kadar çok çalıştık. Hamamönü ve Hamamarkası restorasyon projesi ile yurt içinde ve yurt dışında pek çok önemli ödüle layık görüldük. Bu önemli ödülü de almış olmak bizim için çok gurur verici ve çalışmalarımızın boşa çıkmadığının göstergesi."

“Burada oturacak, buranın kıymetini bilecek kişiler arıyoruz"

“Hamamarkası konut projesi ile ilgili bilgi de veren Başkan Veysel Tiryaki, “Yatay mimariye uygun, eski dokuya sahip bir mahalleyi ortaya çıkarıyoruz. Şu anda 60 tane konak, tamamen 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapılıyor. Hiçbir yerinde beton yok. Yakın zamanda oturulur duruma gelecek burası. Herkes büro yapmak istiyor, biz bunu istemiyoruz. Burada oturacak, buranın kıymetini bilecek kişileri arıyoruz" dedi.

Bundan 6-7 yıl öncesine kadar virane durumda olan Hamamönü ve Hamamarkası bölgesine bugün büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, bu ödülün de bunun en güzel göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.