Başkan Tiryaki’ye, "Üstün Hizmet Başarı Ödülü"

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın başkanlığını yürüttüğü Başkent Ankara Meclisi’nin iftar programına katılan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Başkent Ankara Meclisi yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu ödül bizim için gerçekten çok anlamlı" dedi.

Başkent Ankara Meclisi tarafından Karayolları Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine, Ankara’da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri federasyonlarının genel başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

"Başkan Tiryaki Altındağ’ı marka kent haline getirdi”

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Başkent Ankara Meclisi’nin Ankara’da yaşayanların başkentlilik bilincini geliştirip, Ankara’ya sahip çıkmalarını sağlamak üzere kurulduğunu belirterek, "Gayemiz Başkent’e sahip çıkmak, Başkent’in sorunlarına çözüm bulmak ve Başkentli olma bilincini geliştirmek. Ankara’da yaşayan herkesi biz Başkentli kabul ediyoruz ve Başkent’e sahip çıkmalarını istiyoruz. Yönetim kurulu olarak bu yıl Ankara’ya kattığı değer nedeni ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye bir ödül takdim etme kararı aldık. Ankaramıza, Altındağ’a inanılmaz hizmetleri oldu. Altındağ’ı marka kent haline getiren çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan bir belediye başkanımız kendisi. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim için çok anlamlı bir ödül”

Başkent Ankara Meclisi’nin değerli üyelerine çok teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Tiryaki, "Benim için çok anlamlı bir ödül. Çünkü Başkent Ankara Meclisi, Ankara’da faaliyet gösteren hemşehri dernek federasyonları ve sivil toplum örgütlerinin başkanlarından oluşan bir çatı örgüt. Bu nedenle bu seçkin topluluğun oluşturduğu yönetim kurulu tarafından bu ödüle layık görülmek beni gururlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara. Ankara’nın başkenti ise Altındağ. Cumhuriyetin kurulduğu, cumhuriyeti kuranların yaşadığı ilçe Altındağ. Buna rağmen bundan 15 yıl öncesine kadar ihmal edilmiş bir Altındağ vardı. Tüm gayretimizle Altındağ’ı ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Emek verilmeden, Mevla karşılığını vermez. Altındağ’ın hak ettiği değere kavuşması için yıllardır büyük emek ve mücadele veriyoruz. Çok zor ve sıkıntılı anlarımız da oldu. Ancak mücadeleden hiç vazgeçmedik. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak bizim öncelikli görevimizdir. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde miras bırakmak adına önemli mesafeler kat ettik. Bu önemli ödülü de almış olmak bizim için çok gurur verici ve çalışmalarımızın bir karşılığı adeta. Bu vesile ile tüm konukların Ramazan Bayramı’nı da tebrik ediyorum. Allah Ramazan bereketini üzerimizden eksik etmesin. Tüm İslam coğrafyasının gözyaşı dinsin. Herkese tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Gecede bir ödül de Başkent Ankara Meclisi’nin onursal başkanı olan Ayhan Sümer’e takdim edildi. Ayhan Sümer ödülünü, Başkan Tiryaki’nin elinden aldı.