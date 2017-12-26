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26 Aralık 2017 14:34

Başkan Toruntay’dan Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “İstiklal şairimiz, eşsiz fikir ve edebiyat insanı Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 81.

Başkan Toruntay’dan Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

26 Aralık 2017 14:34

yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un 81. ölüm yıldönümü olması sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Toruntay mesajında, “Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ölümsüzleştiren fikir ve edebiyat insanı Mehmet Akif Ersoy; bu toprakların ruhunu, rengini ve aziz milletimizin benliğini yansıtan İstiklal Marşı’nı kalemiyle değil, yüreğiyle yazmıştır. İstiklal şairimiz, milletimizin gösterdiği eşi benzeri olmayan kahramanlıkları İstiklal Marşımızın her mısrasında ince ince işleyerek, milletimizin hislerine tercüman olmuştur. Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşımız; yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun ve şahlanışının destanıdır. Milli Mücadele ruhunun yaşatılmasına ömrünü adayan İstiklal şairimiz, söylemeleri ve yaşam tarzıyla da Türk Milleti’nin hayranlığını kazanmış müstesna bir kişiliktir. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal şairimiz, eşsiz fikir ve edebiyat insanı Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 81. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.




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