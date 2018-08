Şu an başka satış düşünmüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Servis esnafının talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Mustafa Tuna, görüşmede daha önce gündeme gelen C plakalı servis araçlarıyla ilgili konuya da açıklık getirdi. Velilerin ve okul yetkililerin servis araçlarına takviye yapılması talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından Ankara’da 150 adet yeni C plaka satışı için karar alındığını hatırlatan Başkan Tuna, "İhalede 129 plaka satışı gerçekleşti. İhtiyaç ve talep o kadarmış. Şu an başka satış düşünmüyoruz" dedi.

"Veliler ve okulların talebi üzerine ihaleye çıkıldı"

Talebin öğrenci velilerinden, vatandaşlardan ve okul yetkililerinden geldiğini söyleyen Başkan Tuna, "Bana öğrenci velilerinden geldi bu teklif. Çocukların sabah servis yetersizliğinden çok fazla beklemek zorunda olduğu söylendi. Demek ki ihtiyaç bu kadarmış şu an bir sorun gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de, "C plakası konusunda eğer sizi üzdüysek şahsım ve esnafım adına sizden özür dilerim" diye konuştu.