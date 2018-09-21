Başkan Tuna, AK Parti'li Sarıeroğlu ile vatandaşlara aşure ikram etti

Muharrem ayı nedeniyle birlik ve beraberlik, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan Aşure Günü'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte vatandaşlara aşure ikram etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda 6 ayrı noktasında dualarla gerçekleştirilen aşure ikramında; Başkan Tuna'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi EGO mutfağında büyük bir titizlikle hazırlanan ay yıldızlı ve 4 tonluk aşure için 300 kilo aşurelik buğday kullanıldı. Avluda bulunan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna, hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ANKESOB) ziyaret eden Başkan Tuna, ANKESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı'na da katıldı.

“Belediye olarak her zaman esnafımızın yanında olduk”

Yerel yönetimlerin esnafın taleplerini dikkate alması gerektiğini belirten Başkan Tuna, Ahilik geleneğinin önemine vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

“Ahi Evran Hazretleri bu ahilik müessesesini kurarken Anadolu topraklarında bu meslekleri geliştirirken bir şey daha yaptı o da Kur'an ve sünnet üzerine ahlak kurallarını da yerleştirmiş oldu. Ahilik geleneğinin temeli sağlam olduğu için bugün sizlerin vasıtasıyla gelecek nesillere aktarılması konusunda sizlere büyük görevler düşüyor. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen de yeni talepleri, bir nizam, intizam dahilinde, bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmadan adaletli bir şekilde gerçekleştirmek. Biz belediye olarak her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz, özellikle de belediyecilik anlamında da temel bir düstur vardır adaletten sapmamak. Bizim prensibimiz hiç kimseye farklı bir muamele yapamamak. Kimseye zulüm edemeyiz, adaletten sapamayız.”

Çıkrıkçılar esnafı ile sohbet

Göreve geldiği günden itibaren ilçe ilçe esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Tuna, Ulus'un en işlek caddelerinden biri olan Anafartalar Caddesi'nde bulunan Çıkrıkçılar esnafını da ziyaret etti.

Çıkrıkçılar esnafıyla selamlaşan Başkan Tuna, tek tek ziyaret ettiği esnafla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Esnafın çay ikramlarını geri çevirmeyen Başkan Tuna'ya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin de eşlik etti.