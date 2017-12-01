Başkan Tuna anaokulu açtı

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilavetinin ardından anaokulunun açılış kurdelesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Albay Ahmet Zafer İzcan, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve şehit Seçkin Çil’in ailesi tarafından kesildi. Anaokulu içinde şehit Astsubay Seçkin Çil’in hatırası için yapılan köşe de açılarak, anma programına geçildi.

Programda konuşan Anaokulu Müdürü Hülya Baysan, “Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Cumhuriyet’i korumak için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan kahraman şehit askerlerimize selam olsun. Ülkemizin esenliği, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için canlarını feda eden şehit polislerimize selam olsun” diye konuştu.

Şehit Astsubay Seçkin Çil’in babası Ali Çil, “Acımız çok büyük, vatan sağolsun” dedi. Şehidin ağabeyi Hüseyin Çil ve eşi Beyza Çil de konuşmalarında şehit Seçkin Çil’in vatan sevgisinden söz ederek, anaokuluna isminin verilmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Programda, okul yönetimi tarafından hazırlanan Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı konuklar tarafından şehidin ailesine hediye edildi. Daha sonra şehidin görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.