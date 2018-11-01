Başkan Tuna: “ASKİ tarihinin en büyük ihalelerinden birisinin gerçekleştirilmesiyle Ankara, Çubuk ve Hatip Çayları ıslah edilecek”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) düzenlediği “Dünya Şehircilik Günü ve Başkent'in Geleceği” temalı konferansta yaklaşık 1,5 milyar liralık ihale ile Ankara, Çubuk ve Hatip Çaylarının ıslah edileceğini söyledi.

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, öğrenciler ve diğer davetlilerin katıldığı konferansta konuşan Başkan Tuna, 70'li yıllardan itibaren hızlanarak süregelen göç olgusunun oluşturduğu gecekondulaşma ve çarpık yapılaşmaya dikkat çekerek, bu sürecin rant odaklı şehirleşmeye kadar vardığının altını çizdi. İmar planları konusunda ilçe belediyelerinin sadece görüş ve teklif verme imkanı olduğunu belirten Başkan Tuna, “Göreve geldikten sonra rant esaslı emsal artışları ölmüştür. İzin vermeyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum öyle sıkıntılı yerler var ki, dubleks konutların olduğu alanlarda, bazı parsellerde 20-30 katlı binalar çıkmış. Vatandaş şehrin merkezinden uzak, sakin, bahçeli bir evim olsun istemiş ancak hemen yanında devasa bloklar. Bu hak mı, adalet mi?” ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı şehirleşmenin önemine vurgu yapan Tuna, mahalle kültürünün önemini şu sözlerle anlattı:

“Mahalle kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mahallelerimizde kimse kimseyi tanımıyor. Mahalle kültürü olacak ki insanlar birbirleriyle sosyal iletişim kursun. Bu yok olunca gençlerdeki internet bağımlılığı gibi muhtelif sıkıntılar bundan kaynaklanıyor.”

Ankara'da yer alan çaylar ıslah edilecek

Başkent'te son dönemde gerçekleştirilen önemli projeler hakkında bilgi veren Başkan Tuna, Dikmen Kepekli, Akköprü ve Samsun Yolu Türk Telekom U dönüşü kavşaklarının tamamlanmasının ardından Ankara trafiğinin rahatladığını söyledi. Su taşkınlarının önüne geçecek alt yapı projelerini hızlandırdıklarını ve birçoğunun yapıldığını belirten Başkan Tuna, Ankara'daki çayların ıslah edileceğini açıkladı. Tuna, “40-50 sene önce yapılmış içme suyu hatlarında ciddi sıkıntılar oluyor. Bunların tamiratı da mümkün olmuyor. Yenilenmeleri gerekiyor. Bütün şehrin altyapısına birdenbire girdiğin zaman şehir kilitlenecek. Bunun kademe kademe gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu yıl içerisinde belki de ASKİ'nin tarihindeki en büyük ihaleleri yaptık. Yaklaşık 1,5 milyar liralık ihale gerçekleştirdik ve o inşaatlar devam ediyor. Önümüzdeki sene bunlar tamamlanacak. Ankara, Çubuk ve Hatip Çaylarına dökülen kanalizasyon atıkları da kollektörlerle toplanıp arıtmaya gönderilecek. Bu çaylara bulaşan atıkların neden olduğu kirlilik ve pis koku önlenmiş olacak” dedi.

Nüfus artışı ve göçün dikkate alınarak Başkent'te raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Tuna, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile de raylı sistemler konusunda görüştüm. Aydınlıkevler-Siteler-Kuyubaşı- Havaalanı hattı, Etlik Hastanesi-Forum Ankara hattı, Dikimevi-Mamak hattı ve Söğütözü-ODTÜ hattı hükümet programına alındı” dedi.

“Aday olunmaz aday gösterilir”

Konferansta Başkan Tuna'ya yerel seçimlerde aday olup olmayacağı da soruldu. Tuna, “Aday olunmaz, aday gösterilir. Bu işlerin hesabı kitabı olmaz, nasip olur. Benim iyi kötü bir mühendisliğim olduğu için bu işte hesap kitap olmadığını biliyorum, matematiği yok bu işin” cevabını verdi.