Başkan Tuna Ayaş’ta

Dr. Mustafa Tuna, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında her gece orucunu farklı bir ilçede açmayı sürdürüyor.

Ayaşlı kahraman gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelen Başkan Tuna, orucunu şehit yakınları ve gazilerle birlikte açtı. İftara, Başkan Tuna’nın yanı sıra, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile vatan savunmasında şehit olan 13 kahramanın aileleri ile 11 gazi ve ailesi katıldı.

İftar öncesi ve sonrasında da şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet ederek ilgilenen Başkan Tuna, şehit ailelerine "Sizler bize kahramanlarımızın emanetsiniz, sizler için ne yapsak azdır" dedi.

Esnafı ziyaret etti

Ramazan ayında her gün farklı bir ilçede iftar öncesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Tuna, Ayaş ilçesinde geleneği bozmadı.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ile birlikte esnafı ziyaret eden Dr. Mustafa Tuna, esnaf ve vatandaşın istek ve taleplerini birebir dinleme imkanı buldu.

Ayaşlıların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna, ilçenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Kirazdibi Göleti’nin mesire alanı yapılması yönündeki talepleri de yerinde değerlendirmek üzere göletin bulunduğu alana giderek incelemelerde bulundu.

İftarını şehit aileleriyle birlikte açan Başkan Tuna, teravih namazını da Ayaş Camii’nde kıldı. Teravih sonrası Başkan Tuna, Ayaşlılarla birlikte çay içerek, sohbet etti.