Başkan Tuna, Başkentli annelerle buluştu

Dr. Mustafa Tuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Keçiören Ihlamur Kasrı’nda düzenlenen, “Ankara’nın AK Kadınları ile Anneler Günü Programı”na katıldı.

Sadece bu özel günde değil, yılın her günü “baş tacı annelerin” yanında olunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Tuna, “24 Haziran seçimlerinde gereken neticeyi aldıktan sonra, gelecek sene çok daha mutlu ve huzurlu bir Anneler Günü’nde bir arada olacağız inşallah” dedi.

“Annelerimize her gün gereken hürmeti göstermeliyiz”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve İl Teşkilatı üyelerinin de katıldığı etkinlikte, anneler Başkan Tuna ile birlikte bol bol fotoğraf çektirip, sohbet etti.

Programda yaptığı konuşmasına, “Anneler Günü’nün bir güne sığdırılması benim aklımın almadığı bir husus. Benim yanımda annenin yeri ayrıdır, annelerin yeri bir başkadır” sözleriyle başlayan Başkan Tuna, “Annelere her gün aynı hürmet ve saygıyı göstermeliyiz. Annelerimizi başımıza taç etmemiz gerekir” dedi.

“Gelecek sene çok daha mutlu bir anneler günü olacak”

Konuşmasına, “Gelecek sene anneler gününü, böylesine huzurlu bir şekilde kutlayabilmemiz için 24 Haziran’da gereken neticeyi almamız gerekiyor” sözleriyle devam eden Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“24 Haziran’a kadar herkesin imkanları ölçüsünde gayret etmesi gerekiyor. İnşallah 24 Haziran akşamında da mutlu bir sonuca ulaşırız. Önümüzdeki yıllarda da huzurlu bir anneler günü programı gerçekleştiririz.”

Başkan Tuna’nın ardından kısa bir konuşma yapan Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Anneler Günü’nün bir günle sınırlandırılmaması gerektiğini kaydederek, “Ben de anasına düşkün bir evlat olarak, her zaman günde en az 2-3 defa annemin hali-hatırını soruyorum. Onun hayır duasını almaya çalışıyorum” dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ise, “Tüm annelerin başımızın üzerinde yeri var” diye konuştu.

“Eskiden adı yoktu, şimdi hayatın her alanındalar”

Ankara’nın dört bir tarafından programa katılan annelere seslenen ve AK Parti iktidarıyla birlikte kadınlara yönelik yapılan çalışmaları anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Eskiden adı yok denilen kadınlar, bugün hayatın her alanında aktif bir şekilde var” dedi.

Programın sonunda, Başkentli annelere içerisinde eşarp bulunan özel hediyeler verildi.