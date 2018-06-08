Başkan Tuna başkentlilerle iftar sofralarında buluşuyor

İftar çadırından sokak iftarına vatandaşlarla birlikte Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu yaşamaya özen gösteren Başkan Tuna’ya, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Her gün Başkent’in ilçelerini gezerek, esnafla sohbet eden, hal hatır soran, vatandaşlardan ilçe sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri getiren Başkan Tuna, Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarla birlikte olmayı tercih ederek, orucunu mütevazi sofralarda birlikte açıyor.

Çat kapı ziyaretler

Başkan Tuna, zaman zaman da çat kapı gittiği vatandaşların evlerine de konuk oluyor. Zaman zaman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın konuk olduğu iftar sofralarında ev sahipleriyle orucunu açan Başkan Tuna, bu ziyaretlere sık sık iştirak ediyor. Bugüne kadar Sincan, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Çamlıdere, Beypazarı, Ayaş, Haymana, Evren, Elmadağ, Akyurt, Polatlı, Nallıhan, Bala, Kalecik, Kızılcahamam, Pursaklar ve Etimesgut’da vatandaşlarla birlikte mahalle iftarında ya da iftar çadırlarında orucunu açan Başkan Tuna, Ramazan ayı sonuna kadar her gün farklı bir ilçede iftarını yapmayı sürdürecek.

AK Parti İl Teşkilatı başta olmak üzere Gençlik Kolları, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ile şehit ve gazi yakınlarıyla da iftar programlarında buluşan Başkan Tuna, Yenimahalle ve Altındağ’da da sokak iftarlarına katılarak vatandaşlarla iftar yapacak.