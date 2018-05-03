Başkan Tuna, BELMEK sergisini gezdi

BELMEK kursiyerlerinin ürettiği el emeği göz nuru eserleri dikkatle inceleyen ve çok beğendiğini belirten Başkan Tuna, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere ayrı ayrı teşekkür etti. Kursiyerlerin ürünlerinin pazarlanması konusunda bazı eksiklikler olduğunu söyleyen Başkan Tuna, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapacaklarını vurguladı. Tuna, BELMEK kursiyerlerini yakından ilgilendiren bir de müjde verdi. Başkan Tuna şunları kaydetti:

“Bu ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili inşallah uygun bir çözüm bulup bu kursiyerlerimizin emeklerinin ekonomilerine katkısı olması noktasında çalışmalarımızı kısa sürede neticelendirebilirsek daha verimli olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bazı ürünleri sattığı mağazaları var. Onlar için mahsuru yoksa usullerine ve mevzuatlarına uygunsa bu ürünlerin o mağazalarda pazarlanması ve değerlendirilmesi düşünülebilir. Bu kadar emek verilen ürünlerin piyasaya sürülerek ekonomiye katkısının olup olmadığı durumunu araştırıyoruz.”

Fotoğraf isteklerini kırmadı

Ebrudan tezhibe, çiniden seramiğe kadar 31 farklı branştaki sergiyi gezen Başkan Tuna, kursiyerlerin ve vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sergide Başkan Tuna’ya, kursiyerlerin yaptığı hat sanatıyla yapılan tablo ve el işlemesi seccade hediye edildi.