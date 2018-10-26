Başkan Tuna, Beypazarı ve Nallıhanlı muhtarlarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın ev sahipliğinde Beypazarı ve Nallıhan'da gerçekleştirilen “Muhtarlar Toplantısı”na katıldı.

Muhtarlarla düzenlenen toplantılara AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Vali Yardımcıları Bilal Bozdemir ve Ali Sözen, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman katıldı. Muhtarlarla diyaloğun önemine vurgu yapan Vali Topaca, Beypazarı'nda devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ise, hafta sonu büyük bir muhtarlar buluşması gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ağırlıklı olarak da su, asfalt ve kanalizasyon sorunlarının dile getirildiğine dikkat çekti. "Ulaşım ve su sorunu olan yer kalmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Tuna, şu bilgileri verdi:

"2018'de çalışmalarımıza ulaşım ve su sorununu çözme yönünde ağırlık verdik. Yollarla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Bin 440 mahalle var ve yapmamız gereken 3 bin 210 kilometre yol vardı. Bazı problemler yaşadık, özellikle Haziran ve Temmuz aylarında yağışlar nedeniyle bazı aksamalar oldu. 2 bin kilometre yolu yaptık, inşallah yapmaya da devam edeceğiz. İmkanlar ölçüsünde bunları da tamamlamak için çalışıyoruz. İlk hedefimiz su ve yol sorunlarını bitirmek. Parayı buraya harcayalım istedik ve bütçeyi de buna göre tanzim ettik. Beypazarı'na 474 kilometre yol yapıldı, 184 kilometre daha yapılması gerekiyor. Bazı yollara sıcak asfalt yapalım dedik ama zaman yoktu o yüzden soğuk asfalt döktük."

"Alt yapı çalışmalarına öncelik verilecek"

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı da, muhtarların isteklerini tek tek not aldıklarını belirterek, "Beypazarı'nın yeterli içme su kaynağı yok. Bunun için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Beypazarı'na 27 adet su deposu yapılıyor" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise muhtarlarla buluşmanın ve sorunlara ilişkin en ince ayrıntıların öğrenilmesinin önemine vurgu yaparak, “İstişarelerimiz çözüm odaklı oluyor. İnşallah burada ifade edilen sorunlar kısa sürede çözüme kavuşmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Tuna'dan muhtarlara teşekkür

Nallıhan'da da Vali Topaca ile birlikte muhtarlarla soru cevap şeklinde interaktif bir toplantı gerçekleştiren Başkan Tuna, acil işler başta olmak üzere ortak akılla çözüm önerileri üzerinde çalışacaklarını vurguladı. Tek tek muhtarları dinleyen Tuna, şöyle konuştu:

"İhtiyaçların, taleplerin tespit edilip iletilmesi çok önemli. Hepsi bizim görevimiz sizlere de bedava bu hizmeti yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bizim yapmamız gereken işlerin bir kısmını sizler üstleniyorsunuz. Yapılması gereken işler var, acil yapılması gerekenler var. Tabii zaman içinde yeni doğan ihtiyaçlar oluyor. Sayın valimiz ve bölge müdürümüzle Nallıhan'ın ihtiyaçlarını yerine getirmek için el birliği ile gayret göstereceğiz.”