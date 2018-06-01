Ramazan’ın ilk gününden itibaren iftar programlarına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanlığının Altınpark ANFA’da düzenlediği Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile istişare ve iftar programına katıldı. TRT sanatçısı Ali Toprak’ın tasavvuf müziği konseriyle devam eden iftarda konuşan Başkan Tuna, 24 Haziran seçimlerine değinerek, ’’Meclis üyelerimize de sahada büyük görev düşüyor. İnşallah 24 Haziran’da Ankara’nın layık olduğu güzel bir neticeyle taçlandırırız. Ciddi bir başarı kazanırız. Ben üzerinize düşen gayreti gösterdiğinizi biliyorum. Gelecek günlerde idrak edeceğimiz Kadir Geceniz şimdiden mübarek olsun. Bayramda her birinizle görüşemeyebiliriz, bu yüzden bayramınız da mübarek olsun. İnşallah 24 Haziran’da da bir bayram yaşarız’’ ifadelerini kullandı.

Tuna, iftar programının ardından yoğun mesaisine devam etti. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva ile birlikte gece geç saatlerde AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Tuna, merkezde seçim çalışmalarını yerinde inceledi.