Keçiören Ihlamur Kasrı’nda Başkent’in 25 ilçesinden gelen engelli vatandaşlar ile ailelerinin katılımıyla gerçekleşen programda yoğun ilgi gören Başkan Tuna, alkışlar eşliğinde salona girdi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve AK Parti Ankara İl Sosyal İşler Başkanı Ahmet Özbek’in de eşlik ettiği Başkan Tuna, vatandaşların hatıra fotoğrafı taleplerini de geri çevirmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Teşkilatı mensuplarının da yer aldığı programda, 13 yaşındaki Ubeydullah Gökdoğan isimli engelli öğrenci Kur’an okudu. Engelli vatandaşların sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti hükümetinin her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizen Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“Bundan 15-16 yıl önce, yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu AK Parti iktidarının kuruluşundan önce sanki ülkemizde hiç engelli yokmuş gibi engelli konusu gündemde bile değildi. Fakat sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, engelli kardeşlerimizin normal vatandaşlarımız gibi hayatlarına devam etmeleri noktasında ciddi adımlar atılmasını, ciddi kanunlar çıkarılmasını ve mevzuatlar geliştirmesini sağladı. Engelli kardeşlerimizin normal hayatlarını sürdürmeleri için bizler de belediyeler olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Daha iyi şartların oluşması için de gayret ediyoruz.”

24 Haziran seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Tuna, “Önümüzdeki seçimlerde sizler neyin nasıl ne olduğunu biliyorsunuz. Bu, seçimden öte ülkenin beka meselesidir. İnşallah 24 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun milletvekili ekibini güçlü bir şekilde Meclise gönderdiğimiz zaman bu hizmet ve çalışmalar çok daha iyi ve güzel noktalara gelecektir” dedi.