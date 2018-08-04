Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 10:59

Başkan Tuna, esnafın dertlerini dinledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Tuna, esnafın dertlerini dinledi

04 Ağustos 2018 10:59

Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Altındağ Siteler’deydi.


Siteler esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen ve taleplerini tek tek not alan Başkan Tuna, Akçakale Caddesi ve Şenyüz Sokak’taki esnafların da misafiri oldu. Başkent’in mobilya merkezi Siteler’de yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Tuna, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetlerde, esnafa hayırlı işler dileklerini de iletti.


“Önceliğimiz altyapı”


Siteler esnafının ulaşım konusundaki isteklerini dikkate alacaklarını belirten Başkan Tuna, Başkent’te yol, su ve altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini vurguladı. Vatandaşların kolay ve güvenli ulaşımı konusunda hazırlanan projeleri önemsediklerini ifade eden Başkan Tuna, şöyle konuştu:


“Önceliğimiz su ve yol çalışmaları. İnşallah bu sene içinde, suyu ve yolu olmayan tek köy (mahalle) dahi bırakmayacağız. Bütün köy yollarını bitirmiş olacağız.”


Çevredeki vatandaşların arabalarından kornalarla selamladığı Başkan Tuna, hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de geri çevirmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç