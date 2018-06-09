Başkan Tuna Etimesgutlu vatandaşlarla iftar yaptı

Etimesgut Atilla Eşer Caddesi’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’ya AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Ebubekir Kipel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Balamir Gündoğdu ve Vedat Üçpınar eşlik etti. İftar öncesi vatandaşlara seslenen Tuna’nın gündeminde 24 Haziran seçimleri vardı. Tuna, şöyle konuştu:

“24 Haziran seçimden öte bir durum. Memleketin ve milletin bekası meselesi. Yurt dışındaki düşmanlarımızın yurt içindeki ortaklarıyla birlikte ülkemizin aleyhine oynadıkları oyunları biliyoruz. Cumhurbaşkanımızı ve ekibini devre dışı bırakıp Türkiye’yi eski sıkıntılı dönemlere götürmek istiyorlar. Suriye gibi, Irak gibi, Türkiye’yi de nasıl sıkıntıya sokabiliriz diye plan yapıyorlar. Milletimiz bunları çok iyi görüyor. Türkiye erken seçim kararı aldığında, Amerika’da ve Avrupa’da neden itirazlar yapıldı? Erken seçimi yapacak olan Türkiye iken onlara ne oluyor? Çünkü hesapları bozuldu, 2019’da seçim yapılacak olsaydı planlarını ona göre hazırlamışlardı. Erken seçim olunca bu planları bozulduğu için telaşlandılar. Bu sebeple bu herhangi bir siyasi seçimden öte Türkiye’nin bekası milletin, geleceğiyle ilgili bir tercih günüdür. Milletimiz nasıl 15 Temmuz’da bu hainlere fırsat vermediyse, 24 Haziran’da da bunlara fırsat vermeyerek, ülkemizin gelişmesi noktasında da çok ciddi mesafeleri almış olacak inşallah.”

Tuna, Etimesgutlulara da müjdeler verdi. İstasyon Caddesi’ndeki ulaşımla ilgili sıkıntının giderileceğini, ihalesinin kısa süre içinde yapılacağını vurgulayan Tuna, “Büyükşehir olarak Etimesgut ilçemize yaptığımız ve yapacağımız hizmetler noktasında teşkilatımızla beraber el ele daha iyi hizmetler vermek için gayret ediyoruz. Özellikle Etimesgut ilçemizin ulaşım noktasında İstasyon Caddesindeki yol probleminin sonuna yaklaştık. Önümüzdeki aylar içerisinde ihalesini gerçekleştirip inşaatına başlayacağız. Bağlıca’dan Çevre Yolu’na bağlantıyla ilçede araç trafiğini daha da rahatlatacağız. Bunun yanında Başkentray projemiz faaliyete geçti. Bu proje ayrıca Etimesgut ilçemize ulaşım noktasında fayda sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği Tuna, iftar sonrası AK Parti Seçim Merkezi’ni ziyaret ederek, seçim çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.