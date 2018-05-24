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24 Mayıs 2018 10:33

Başkan Tuna Evren’de vatandaşlarla birlikte orucunu açtı

Ramazan ayı bereketini her akşam başka bir ilçede vatandaşlarla birlikte orucunu açarak paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bu seferki adresi Başkent’in şirin ilçesi Evren oldu.

Başkan Tuna Evren’de vatandaşlarla birlikte orucunu açtı

24 Mayıs 2018 10:33


Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Hüsamettin Ünsal, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vedat Güngör’ün de eşlik ettiği Başkan Tuna, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Tuna, her ilçe ziyaretinde olduğu gibi iftar saati öncesinde ilk olarak esnafı ziyaret etti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve iftarını açmak için bekleyen esnafa sürpriz ziyarette bulunan Başkan Tuna, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Karşılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’yı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tuna, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.


Başkan Tuna, orucunu Hirfanlı Barajı kıyısında Evrenlilerle beraber açtı. İlçe sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Tuna, acil ihtiyaçlara öncelik vereceklerini, asfaltsız köy yolu bırakmayacaklarını belirtti.



“Bu seçim başka bir seçim”


Başkan Tuna’nın vatandaşlarla sohbetinde ana gündem maddesi yaklaşan 24 Haziran seçimleri oldu. Vatandaşların görüşlerini dinleyen Tuna, “Bu seçim başka bir seçim. Ülkemizin beka meselesi. Osmanlı’yı parçalamak için Sultan Abdülhamit’e yapılan tezgahlar şimdi Türkiye’yi parçalamak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yapılıyor. Bu millet, 15 Temmuz’da buna fırsat vermeyeceğini gösterdi. Millet neyin ne olduğunu artık iyi biliyor. 24 Haziran seçimlerinde birlik ve beraberlik noktasında hareket etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve meclis seçimlerinde yürütmeyle, yasamayla birlikte güçlü hareket etme fırsatı verecek bir sonuç için çok çalışmamız gerekiyor” dedi.




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