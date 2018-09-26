Başkan Tuna, Güdül'de yatırımların toplu açılış törenine katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Güdül'de yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

Termali ile de ünlü Güdül ilçesinin turizm açısından da kalkınmasına destek sağlayacak yatırımların toplu açılış törenine katılan Başkan Tuna'ya Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. İlçeye servis hizmeti sağlayacak 5 otobüs alımı, Kent Müzesi, Merkez Kur'an Kursu, öğrenci yurdu ve Güdül Sofrası Lokali dualarla açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna, açılışı yapılan yatırımları tek tek inceledi. İlçeyi ziyaretinde semt pazarından geçerek esnafla da selamlaşan Başkan Tuna, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Mahalleye dönüşen köylerde özellikle yolların asfaltlanması çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Tuna, Güdül'de de hava şartlarına bağlı olarak yolların kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Tuna, “Güdül‘de birçok yatırımı bugüne kadar gerçekleştirdik. Bundan sonra da özellikle mahalle olan köylerin yolunu tamamlayacağız, suyu ve asfaltı olmayan mahallemiz kalmayacak. Bu sene Ankara'da toplam 3 bin 200 kilometre köy yolunu tamamlamayı planlıyoruz. Bazı projeleri birlikte gerçekleştireceğiz. Sen, ben yok, biz var. Hizmet için buradayız adaletli şekilde millete hizmet sunma gayretindeyiz. Güdül ilçemiz sakin şehir beratını aldıktan sonra burada oteller faaliyete geçer, insanlar gelir, yer içer, tatilini yapar hatta yerleşmek isteyenler olur. Bu sayede ilçe ekonomisi canlanır. Sakin şehir projeleri kapsamında inşallah buraya daha fazla turist çekeceğiz” dedi.