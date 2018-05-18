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18 Mayıs 2018 15:41

Başkan Tuna, iftar sofralarına konuk olmayı sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Tuna, iftar sofralarına konuk olmayı sürdürüyor

18 Mayıs 2018 15:41

Dr. Mustafa Tuna, Ramazan ayı süresince her gün farklı ilçede, farklı iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor.


Beypazarı’nda bir ailenin iftar sofrasına konuk olan Başkan Tuna, orucunu aile bireyleriyle beraber açtı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar’ın da katıldığı iftar yemeğinde Başkan Tuna, aile bireylerine ev sahipliği için teşekkür etti.


Mütevazi başkan


Şatafattan uzak mütevazi kişiliğiyle tanınan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ramazan ayı boyunca vatandaşın sofrasına konuk olmayı tercih ediyor.


Beypazarı’nda iftar öncesinde Milli Egemenlik Caddesi boyunca faaliyet gösteren esnafı da tek tek ziyaret eden Başkan Tuna, Ramazan ayının bereketli geçmesi temennisinde bulundu, bol bol sohbet etti.


Esnaf ziyaretlerinin ardından ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Tuna, merkezi gezerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.


Vatandaşlardan yoğun ilgi


İlçe ziyareti sırasında Belediye Binası’na gelerek bir süre Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ilçe sakinleriyle sohbet eden Başkan Tuna, teravih namazını da Beypazarı Fatih Camii’nde kıldı.


Namaz sonrası vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna, vatandaşlarla yaptığı sohbette Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Tuna özellikle çocuklarla yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.




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