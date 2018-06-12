Başkan Tuna iftarda Altındağlılarla buluştu

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’ya, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Arife Polat Düzgün eşlik etti. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında imar, yol ve alt yapı konularında çözüm bekleyen Baraj, Gülpınar ve Karakum Mahallesi sakinleriyle iftarda buluşan Başkan Tuna, sorunların çözümü noktasında önemli açıklamalarda bulundu. Hak sahiplerinin tapularını alabilmeleri için gerekli işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu ve ilçe belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirten Başkan Tuna, "Tapu almakla mesele bitmiyor. Burada inşaatların yapılabilmesi için yol ve altyapı meselelerinin çözülmesi gerekiyor. Yolların açılmasıyla ilgili olarak da biz gereken her türlü çalışmayı inşallah birlikte yapacağız. Sen ben yok, biz varız. İlçe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi diye bir ayrımımız katiyen yoktur. Biz el ele verip Altındağımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu senin işin bu Büyükşehirin işi diye bir ayrım yapamayız, yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız" ifadelerinde bulundu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de Başkan Tuna’ya ilçe sorunlara gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna, göreve geldiği günden bugüne kadar Altındağ adına ne götürdüysek hepsine ’evet’ dedi. Altındağ’a dair sorunların çözümü noktasında en az Altındağ Belediyesi gibi düşünerek bu problemlere çözüm getirmek isteyen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var” dedi.

Başkan Tuna, uzun uzun sohbet ettiği Altındağlılara ayrıca Çevreyolu - Karapürçek Yolu bağlantısı için gerekli çalışmaları başlattıkları müjdesini de verdi. İftar programı sonrası AK Parti Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi ile AK Parti Altındağ Karapürçek Mahalle Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Tuna, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.