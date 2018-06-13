Başkan Tuna iftarda şoför esnafıyla biraraya geldi

Altınpark’ta yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar programında Başkan Tuna’ya EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Hacıbekir Gani ile Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara da eşlik etti. İftar öncesi şoför esnafının taleplerini dinleyen Başkan Tuna, bu işin bir kamu hizmeti olduğunu ve vatandaşın memnuniyetinin her şeyden önde geldiğini söyledi. Sorunların çözümü için “ortak akıl” vurgusu yapan Başkan Tuna, şoför esnafına şu mesajları verdi:

“Ankaramızda önemli sayıda alt ve üst geçitler yapıldı. Bunlara yenileri eklenecek. Şoför esnafımızın en önemli meselelerinden birisi yolların ve ulaşımın rahat olması. Bu konuyu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi her zaman şoför esnafının yanında ancak vatandaşımızın memnuniyeti de önceliklerimiz arasında.”

Çözüm odaklı çalışma formülü

Zaman zaman farklı esnaf odalarının taleplerinin birbiriyle örtüşmediğini ve fikir ayrılığının doğduğuna dikkat çeken Başkan Tuna, çözüm odaklı çalışmadan yana olduğunu ifade ederek, “Bir araya gelip birlik beraberlik ve uyum içerisinde anlaşarak uygun gördüğünüz işleyişi biz de Büyükşehir olarak bugüne kadar nasıl desteklediysek bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bir tarafın istediğini yapıp diğer tarafı mağdur etmek bize yakışmaz. Makul ve adaletli olan her türlü çözüme varız.”

Başkan Tuna, iftar programının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva ile birlikte AK Parti Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, seçim çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulundu.