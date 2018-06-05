Başkan Tuna iftarını Bala’da yaptı

Bala Belediyesinin, kapalı pazar yerinde düzenlediği geleneksel iftar programına katılan Başkan Tuna’ya, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, AK Parti Bala İlçe Başkanı İbrahim Karaca, AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Bayram Küçük ile AK Parti Ankara Milletvekili adayı Adil Can Yıldırım eşlik etti. Ramazan ayı boyunca her gün farklı ilçede vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Tuna, iftar öncesi Bala esnafını da ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tuna, ilçe sakinleriyle Bala Atatürk Parkı’nda çay içerek hem uzun uzun sohbet etti hem de hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi.

Gündem 24 Haziran seçimi

İftar sohbetlerinde gündem 24 Haziran seçimleri olurken, Başkan Tuna, yaklaşan seçimlere yönelik önemli mesajlar vererek "24 Haziran günü yapılacak seçim normal bir seçim değil. Ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Yüzyıl önce Sultan Abdülhamit Han’a yapılanlar bugünkü versiyonla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine yapılıyor. Türlü oyunlar yapıyorlar. Şimdi de ekonomi üzerinden birtakım oyunlar oynamak istiyorlar ama bizim milletimiz el ele vererek bunların hiç birine fırsat vermeyecek inşallah. Milletimizin 24 Haziran günü bunlara gerek cevabı vereceğine inanıyorum. 24 Haziran’da Bala da yüksek oyla bunlara gereken cevabı verecektir" dedi.

"Köy yolları tamamlanacak"

Bala’nın 90 kilometresi tamamlanan köy yolunun kalan 110 kilometresinin de bu yıl içinde bitirileceği müjdesini veren Başkan Tuna, "Bizler Büyükşehir olarak, ilçe belediyemiz ve ilçe teşkilatımızla el ele verdik. Köy yollarını bu yıl içerisinde tamamlayacağız, su problemini de ortadan kaldıracağız inşallah" ifadelerini kaydetti.