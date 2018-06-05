Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 14:40

Başkan Tuna iftarını Bala’da yaptı

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu her akşam başka bir ilçede vatandaşlarla birlikte iftar yaparak yaşayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu kez orucunu Bala’da açtı.

Başkan Tuna iftarını Bala’da yaptı

05 Haziran 2018 14:40


Bala Belediyesinin, kapalı pazar yerinde düzenlediği geleneksel iftar programına katılan Başkan Tuna’ya, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, AK Parti Bala İlçe Başkanı İbrahim Karaca, AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Bayram Küçük ile AK Parti Ankara Milletvekili adayı Adil Can Yıldırım eşlik etti. Ramazan ayı boyunca her gün farklı ilçede vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Tuna, iftar öncesi Bala esnafını da ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tuna, ilçe sakinleriyle Bala Atatürk Parkı’nda çay içerek hem uzun uzun sohbet etti hem de hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi.



Gündem 24 Haziran seçimi


İftar sohbetlerinde gündem 24 Haziran seçimleri olurken, Başkan Tuna, yaklaşan seçimlere yönelik önemli mesajlar vererek "24 Haziran günü yapılacak seçim normal bir seçim değil. Ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Yüzyıl önce Sultan Abdülhamit Han’a yapılanlar bugünkü versiyonla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine yapılıyor. Türlü oyunlar yapıyorlar. Şimdi de ekonomi üzerinden birtakım oyunlar oynamak istiyorlar ama bizim milletimiz el ele vererek bunların hiç birine fırsat vermeyecek inşallah. Milletimizin 24 Haziran günü bunlara gerek cevabı vereceğine inanıyorum. 24 Haziran’da Bala da yüksek oyla bunlara gereken cevabı verecektir" dedi.



"Köy yolları tamamlanacak"


Bala’nın 90 kilometresi tamamlanan köy yolunun kalan 110 kilometresinin de bu yıl içinde bitirileceği müjdesini veren Başkan Tuna, "Bizler Büyükşehir olarak, ilçe belediyemiz ve ilçe teşkilatımızla el ele verdik. Köy yollarını bu yıl içerisinde tamamlayacağız, su problemini de ortadan kaldıracağız inşallah" ifadelerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç