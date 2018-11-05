Başkan Tuna ile 1 yıl böyle geçti

Dr. Mustafa Tuna, görevinde bir yılı geride bıraktı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren kent yönetiminde 7'den 70'e herkesle “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde hareket ederek, ulaşımdan altyapıya kadar Başkentlileri yakından ilgilendiren birçok yeni karara ve projeye imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen yarışmada vatandaşların oyuyla “En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Başkent'te Başkan Tuna'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Türkiye ile birlikte 16 üye ülkenin belediye başkanları ile temsilcilerinin katıldığı Dünya İdari Kentler 1. Genel Kurulu'nda, 2018-2020 dönem başkanlığına seçilen Başkan Tuna, birlik bayrağını teslim aldı.

24 saat kesintisiz ve tek kartla ulaşım dönemi başladı

Başkan Tuna, vatandaşlardan gelen en yoğun talebin ulaşım olması nedeniyle ilk talimatını verdi ve Kasım 2017'den itibaren Ankara'da 24 saat kesintisiz şehir içi ulaşım dönemi başladı.

Bir ay dolmadan Başkan Tuna'nın bir başka müjdesi de toplu ulaşım kartları arasında bakiye aktarımı konusunda oldu. Ankarakart'lar arasında karttan karta bakiye aktarımı ve kredi kartı ile yükleme sağlandı. Başkentlileri sevindiren bir başka karar ile ayrıca Ankarakart, 12 Nisan'dan itibaren banliyö hatlarında BAŞKENTRAY'da kullanıma açıldı. Başkent'te tek kartla ulaşım dönemi başladı.

İlk indirim uygulaması su ile 16 ilçede yapıldı

Aralık ayında Başkan Tuna, “Başkent indirimleri”nin ilkini su faturalarından başlattı.

İlk etapta 16 ilçede bulunan mandıralar için su ve atık su bedellerinde yüzde 5, Ankara genelinde bulunan mandıralar için de yüzde 50 oranında indirim yapıldı. Ankara genelinde ayrıca açma-kapama bedelleri yüzde 30 oranında indirildi.

İkinci su indirimi müjdesi de gecikmedi. Başkan Tuna, 17 Eylül'den itibaren Ankara'daki tüm işyerleri ve konutlarda 17 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere su faturalarında yüzde 17 oranında indirim yaptıklarını şu sözlerle duyurdu:

“Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Dış ekonomik saldırılara karşı vatandaşlarımızın yanında olmak ve destek olmak düşüncesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bir motivasyon ve bir katkımız olsun istiyoruz. Konut, işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız.”

Büyükşehir'de “halk günü”

Başkan Tuna, bir ilke daha imza atarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde “Halk Günü” düzenlemeye başladı ve makamının kapılarını açarak, Başkentlileri ağırladı.

Sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere, vatandaşlardan esnafa toplumun her kesimiyle tek tek görüşerek, taleplerini not aldı.

Muhtarlarla sık sık bir araya gelen Başkan Tuna, Haymana, Beypazarı ve Nallıhan'da da Ankaralı muhtarları bir araya getirerek toplantılar yaptı. Mahallelerin gözü kulağı olan muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Tuna, sorunların çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ulaşıma zam yapılmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 2018 yılı boyunca toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacağını açıkladı.

Başkan Tuna, yılsonuna kadar fiyat artışı yapmama kararı aldıklarını belirterek, “Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Vatandaşlarımız için ulaşım çok önemli. Bu yüzden vatandaşımızı rahatlatmak istiyoruz. Tek binişlik kartların fiyatlarını da ayrıca 4 liradan 3 liraya indirdik” dedi.

Yeni yılda yeni müjdeler

Yeni yıla Başkan Tuna'dan yeni müjdelerle giren Başkentliler, AŞTİ'de ücretsiz otopark süresinin 25 dakikadan 50 dakikaya çıkarılmasıyla daha da sevindi.

Başkan Tuna'nın talimatıyla AŞTİ'de ayrıca yenilenen beş adet tuvalet ücretsiz hale getirilerek, vatandaşların hizmetine sokuldu.

Başkent'te yeni Metro ve ANKARAY hatları yapılacağı müjdesini de veren Başkan Tuna, “Ankara'daki raylı sistemi yaygınlaştırarak, ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlayacağız” dedi ve iki yeni Metro ile iki yeni Ankaray hat projelerini açıkladı:

-Gar-Siteler-Kuyubaşı Metro Hattı

-Yeni Etlik Hastanesi'nden Forum Ankara'ya Metro Hattı

-Dikimevi-Mamak Ankaray Hattı

-Söğütözü-ODTÜ Ankaray Hattı

Yeni otobüs hatları ve raylı sistemde aktarmasız dönem

Bir yıl içinde Ankara'da toplam 28 yeni hat açıldı. Başkent genelinde sefer sayısı 900 artırıldı.

Vatandaşların yıllardır beklediği Sincan-Batıkent-Kızılay Metro Hattı'nın Batıkent'teki aktarması kaldırıldı. Ankaralılar, 3 Temmuz'dan itibaren Sincan ve Eryaman'dan Kızılay'a aktarmasız bir şekilde seyahat etmeye başladı. Başkan Tuna, Başkentlilerle bu müjdeyi şu sözlerle paylaştı:

“Vatandaşlarımızın beklediği bir uygulamaydı. Özellikle sabah işe giderken, bir araca binip, ondan sonra tekrar başka bir araca binmek zaman kaybına neden oluyordu. Ayrıca konfor açısından da uygun değildi. Vatandaşımıza daha iyisini yapmamız gerekiyor. Başkentliler her şeyin en iyisine layık. Bu yüzden de çalışmalarımızı her zaman vatandaş odaklı olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Başkan Tuna, üniversiteye hazırlanan öğrencileri de unutmadı ve 30 Haziran-1Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarının EGO otobüsleri, Ankaray ve Metro'dan ücretsiz yararlanmalarını sağladı.

Terörle mücadeleye sokak isimleriyle destek verildi

Hükümetin terörle mücadelesine bir destek de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Başkan Tuna'nın talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi, “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirildi. Başkent'te 15 Temmuz şehitleri de unutulmadı ve Sabancı-Bağlıca bağlantısını sağlayan bulvarın ismi, “15 Temmuz Şehitleri Bulvarı” olarak değiştirilerek ölümsüzleştirildi.

Türkiye'nin dış politikasıyla uyumlu bir başka kararı daha uygulayan Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önündeki sokağın ismini “Fahreddin Paşa Sokağı”, caddenin ismini de “Medine Müdafii Caddesi” olarak değiştirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi son olarak ABD Büyükelçiliğinin yeni adresinin yer alacağı Çukurambar'daki 1478. Cadde'ye “Malcolm-x Caddesi” ismini verdi.

Otoparklar 1 tl

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın vatandaşlara verdiği bir başka müjde sadece Başkent'te değil tüm Türkiye'de ses getirdi ve örnek oldu.

Mart ayından itibaren Büyükşehir otoparklarında “1 TL” ücret uygulaması hayata geçirildi. Başkentliler, otoparkları, “ilk 1 saati ücretsiz, 1-24 saat arası 1 TL” olarak kullanmaya başladı.

Başkan Tuna, metrolara yakın noktalarda bulunan okullara da katlı ya da yeraltı otoparkları yapmayı planladıklarını açıkladı.

Başkente yakışır örnek projeler

Uzun yıllardır tartışılan projelerden biri olan Saraçoğlu Projesi için düğmeye basıldı.

121 bin metrekarelik alanı kapsayan Saraçoğlu Mahallesinde yapılacak kentsel dönüşüm uygulaması ile Kızılay'ın çehresinin değişeceğini açıklayan Başkan Tuna, “Keçiören Metrosu'nun Kızılay'a gelmesiyle Güvenpark'taki dolmuş durakları da yer altına alınacak. Saraçoğlu Mahallesi ve Güvenpark'ı bir bütün olarak düşünüyoruz” dedi.

Ankara'nın uluslararası fuar alanına kavuşması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Tuna, Başkentlilere fuar alanının Akyurt'a yapılacağı müjdesini de verdi. Esenboğa Havaalanı ile metro entegresinin yapılacağı fuar alanının temeli atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin dahil olduğu 8 kurum ve kuruluşun ortaklığı ile kurulan “Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş.” çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Başkan Tuna, sık sık toplantılar yaparak, inşaatın bir yıl içinde bitirilmesini planladıklarını söyledi.

Başkent'e yakışır bir başka proje olarak tanımladığı “Yeni Ulus Meydanı Projesi”nin detaylarını da Başkan Tuna açıkladı.

Ulus Atatürk Heykeli ile Melike Hatun Camii önüne yapılacak meydanla Başkentin iki yeni meydana kavuşacağını belirten Başkan Tuna, sondaj çalışmaları başlanan proje sayesinde yerli ve yabancı turizmi canlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkent'in hem tarihi dokusunu koruyan hem de kültürel zenginliğini gözler önüne serecek proje ile trafiğin yer altına ineceğini söyleyen Başkan Tuna, Başkentliler kadar turistlerin de hizmet verecek tramvay ile nostalji yolculuğuna çıkacağının altını çizdi.

Metroda müzik sesleri

Başkan Tuna, genç amatör müzisyenleri sevindiren bir başka kararı daha Ankara'da hayata geçirdi.

Metro istasyonları ve Ankaray, müzik yapan amatör sanatçılara açıldı. Başkan Tuna, “Biz her alanda Başkentlilerimizin taleplerini karşılamak için gayret gösteriyoruz. Vatandaşımız, nasıl mutlu oluyorsa kulağına hoş gelen müzikleri dinlemekten de keyif alıyorsa bunun da önünü açalım istedik. Bundan böyle amatör sanatçılarımız da gönüllerince sanatlarını icra edebilecekler” sözleriyle, amatör müzisyenleri üretmeye teşvik etti.

Başkent trafiğini rahatlacak dev projeler

Artan Başkent nüfusunu dikkate alan projelere imza atan Başkan Tuna, yeni yol ve güzergah çalışmalarıyla doğu-batı, kuzey-güney aksını birbirine bağlayacak dev projeleri teker teker hayata geçirmeye başladı.

Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmaları kapsamında yapılan ODTÜ-Teknokent Köprülü Kavşağı tamamlanarak, hizmete girdi.

Sabancı-Bağlıca Bulvarı, Tüvtürk Kavşağı, Batıkent-Çakırlar ve Eryaman Göksu Kavşağı bağlantı yolunun trafiğe açılmasının ardından Angora Bulvarı ile Bilkent Şehir Hastanesi'ni bağlayacak Hacettepe Üniversitesi Katlı Köprü Kavşağı inşaatına başlandı.

Başkent trafiğini rahatlatmayı ve kesintisiz trafik akışı sağlamayı amaçladıklarını belirten ve sık sık yeni kavşak ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tuna, “Şimdiden bu çalışmalarımız sırasında yaşanabilecek ulaşım problemlerinden dolayı halkımızdan özür diliyoruz” diyerek başlanan üç dev kavşak projesini, okullar açılmadan tamamladı ve açılışını da şu sözlerle yaptı:

“Başkentimizde özellikle yoğun olan ve sıkışıklığa neden olan noktaları rahatlatmak ve şehir trafiğini akıcı hale getirmek için Kepekli, Akköprü ve Türk Telekom Kavşaklarını ekiplerimizle gece gündüz hatta bayramda da çalışarak kısa bir sürede tamamlamayı başardık.”

Dünyanın en uzun içme suyu tünel hattı: Gerede

Başkentlilerin merakla beklediği Gerede İçme Suyu Hattı Projesi' de Başkan Tuna döneminde hızlandı.

Devlet Su İşleri ve ASKİ işbirliği ile yapımı devam eden Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi ile Bolu Gerede Işıklı Regüratörü ve Ankara Çamlıdere Barajı arasında su taşıyacak 31 bin 592 metre uzunluğundaki isale hattı, dünyanın en uzun içme suyu tünel hattı olma özelliğine de sahip.

Gerede suyunun Başkent'e ulaşmasına 1 kilometreden az kalırken, Başkan Tuna, “Kızılırmak suyunun Ankara'ya gelmesi nedeniyle 25 milyon liralık elektrik masrafımız oluyor. Gerede projesi devreye girince Kızılırmak'tan su almayı keseceğimiz için 25 milyon lira tasarruf etmiş olacağız” dedi.

Halk ekmeğe de zam yok

Ramazan ayında Halk Ekmek Ramazan Pidesi'ne zam yapmama kararı aldıklarını açıklayan Başkan Tuna, yılsonuna kadar da Halk Ekmek'e zam yapmayacaklarını açıkladı.

250 gramlık halk ekmeğin 70 kuruş olan fiyatını değiştirmeyeceklerini belirten Başkan Tuna, “2018 yılı sonuna kadar vatandaşlarımız ekmeği aynı fiyattan yiyecekler. Bu yapılan ekonomik baskılara karşı bizim de bir duruşumuzun olması gerekiyor. Vatandaşımızın yanında olmamız lazım. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, vatandaşımızın temel ihtiyaçlarına destek olmamız gerekiyor” sözleriyle, vatandaşların ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda ilk kez Halk Ekmek Fabrikası, Başkan Tuna'nın talimatıyla Bayram Baklavası üreterek satışa sundu. Halk Ekmek Fabrikası ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele ve dış ekonomik baskılara karşı yerli ürünler konusundaki çağrısı ile Başkan Tuna'nın yerli ve milli ürün genelgesi üzerine satış mağazalarında yabancı menşeli ürünleri raflardan kaldırarak, yerli ürünlerin sayısını artırdı.

Ücretsiz internet, akıllı parklar ve yerli yazılım

Başkent'te Haziran ayından itibaren Başkan Tuna'nın talimatıyla vatandaş memnuniyetini önceleyen projeler devam etti.

Güvenpark ve Ulus Meydanı başta olmak üzere pek çok park, meydan ve alanda ilk kez ücretsiz internet (wi-fi) hizmeti verilmeye başlandı. Teknolojik gelişmeleri Başkentlilerle buluşturmayı sürdüren Başkan Tuna, vatandaşların güvenliğini önceleyen parklarda da güvenlik kameralarının kurulması için talimatını verdi.

Havadan çekim (drone), yüz tanıma sistemi, son teknolojiye sahip güvenlik kameraları ile Başkent'te 24 saat gözetimin yapılacağı “Akıllı Park” uygulamasına geçilmesi konusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sistemin Emniyet ile entegre edilmesi için de çalışmalara başladı.

Başkentliler ayrıca dünyada ilk kez uygulanan yeni bir hizmet ile daha tanıştı. Vatandaşlar kurban alırken, “Ankara Kurban” ile büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların yaşı, cinsiyeti ve aşısı olup olmadığını gösteren mobil uygulama ile tanışırken ayrıca akıllı cep telefonlarıyla Ego otobüslerinin duraklara varış süresini whatsapp üzerinden anlık olarak gördükleri “Durak Ankara”yı da yoğun şekilde kullanmaya başladı.

Başkentlileri teknolojik gelişmelerle tanıştırmayı sürdüren Başkan Tuna, son olarak milli ve yerli yazılım için kolları sıvadı. Yerli üretimi destekleyen önemli bir kararı daha hayata geçiren Başkan Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen PARDUS işletim sistemini devreye soktu. Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılmaya başlanan yerli yazılım “PARDUS” işletim sistemini kendisi de test eden Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“TÜBİTAK, üniversiteler ve İŞKUR ile işbirliği halinde el ele vererek gençlerin Pardus işletim sistemini öğrenmesiyle ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah gelecekte yerli ve milli yazılımlarımız gelişmiş olacak, dışa bağımlılığımız azalmış olacak. Ülkemizin kendisine has işletim sistemi ve yazılımları olacak. Dışa bağımlılıktan da kurtulmuş olacağız.”

Su sayaçlarında değişim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, kartlı su sayacı kullanan abonelerin istemeleri halinde sayaçlarını mekanik su sayaçlarıyla (faturalı) değiştirebilecekleri müjdesini de verdi.

ASKİ tarafından yapılan düzenleme ile kartlı sayaç kullanan abonelerin istemeleri halinde mekanik sayaca geçebileceğini söyleyen Başkan Tuna, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti benim için çok önemli. Özellikle kartlı su sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerimiz artık mekanik sayaca geçebilecek” dedi.

Su taşkınlarına son verecek proje

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, yoğun yağışla birlikte Başkent'te yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için ASKİ ile birlikte hazırlanan önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Belirlenen ve riskli 15 ayrı noktada, toplam 32 kilometre uzunluğunda atık su ve yağmur suyu kanal yenileme çalışmaları Ağustos ayından itibaren başladı.

Akay Kavşağı'ndaki çalışmalar okullar açılmadan tamamlanırken, Başkan Tuna, “bu zorunlu bir ameliyat” dediği ve sık sık denetlediği çalışmaların yapıldığı noktaları da kamuoyuyla paylaştı:

- Akay Alt Geçidi ve Kızılay Bağlantısı Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

- EDOK ve Kara Kuvvetleri Önü Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

- Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet Önü Yağmur Suyu Kanalı,

- Altınsoy Caddesi ve Alt Geçidi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

- Gar Kavşağı-ARENA Spor Sarayı Atık Su Hattı,

- Talatpaşa Bulvarı Ankara Çayı Bağlantısı Atık Su Hattı,

- Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

- Samsun Yolu-Hatip Çayı Bağlantısı Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

- Mamak Caddesi Belediye Önü Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

- OSTİM Elektrokent Kavşağı Yağmur Suyu Kanalı ve Atık Su Hattı,

- İvedik Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı,

- Kuzey Yıldızı Mahallesi Yağmur Suyu Kanalı,

- Devlet Mahallesi Eryaman Alt Geçidi Yağmur Suyu Kanalı,

- Gümüşköy Alt Geçidi Yağmur Suyu Kanalı,

- Protokol Yolu Geçişi Atık Su Hattı ve Yağmur Suyu Kanalı

Başkent indirimleri

Başkan Tuna, göreve geldiği son bir yıl içinde Başkentlileri sevindiren kararları almaya devam etti.

Eylül ayından itibaren numarataj harç bedellerinde indirim uygulamasına geçildi. Başkan Tuna imzasıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan başkanlık yazısıyla, kentsel dönüşüm alanları ile riskli yapı kategorisinde yer alan gecekondular ve yıkılacak yapılarda yaşayan vatandaşlardan alınan numarataj harç bedellerinde yüzde 50 indirim yapıldı.

Başkan Tuna'ndan bir başka indirim müjdesi de inşaat sektörüne geldi. Ankara'da inşaat sektöründen alınan belediye gelirlerinde yüzde 50 oranında indirim uygulamasına geçildiğini açıklayan Başkan Tuna, “Yarı yarıya bir indirim yaparak inşaat sektörüne bir katkımız olsun, desteğimiz olsun istiyoruz. ekonomik baskılara karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor, moral vermemiz, maddi destek sağlamamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın başkenti

Başkent'teki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için göreve geldiği ilk günden itibaren desteklerin çeşitlendirilmesi ve artırılması talimatını veren Başkan Tuna, Başkentli çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yeni projeler üreterek çiftçinin yanında yer alan politikalara imza atan Başkan Tuna; arılı kovan, tohum ve makine teçhizat destekleriyle tarım ve hayvancılık ürünlerinde hem kalitenin artırılmasını hem de ürünlerin bir marka haline dönüşmesini istediğini her fırsatta dile getirdi.