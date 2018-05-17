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17 Mayıs 2018 12:10

Başkan Tuna ilk iftarını Sincanlılarla açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ramazan-ı Şerif’in ilk gününde iftarını Sincanlılarla birlikte açtı.

Başkan Tuna ilk iftarını Sincanlılarla açtı

17 Mayıs 2018 12:10


Sincan Güngörmüşler Konağı’nı ziyaret eden Başkan Tuna, Ramazan ayının ilk orucunu burada açtı. Sincan Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin hizmete soktuğu Güngörmüşler Konağı’nın sakinleriyle tek tek tokalaşan Başkan Tuna, sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik duygusunun pekiştiği Ramazan ayında ilk olarak Sincanlılarla buluşan Başkan Tuna’ya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vedat Güngör de eşlik etti. İftar programının ardından Sincanlılarla birlikte Barbaros Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Tuna, Ramazan ayı süresince Başkent’in tüm ilçelerini ziyaret ederek, iftar programlarına katılacak.




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