Başkan Tuna, İvedik Organize Sanayi'nde esnafı ziyaret etti

Dr. Mustafa Tuna, Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden biri olan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Başkent ekonomisinin kalbi olan bölgede yer alan firmaları tek tek ziyaret eden Başkan Tuna, özellikle yerli ve milli üretim yapan firmaları yerinde inceledi.

Başkan Tuna, AR-GE çalışmalarını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'in eşlik ettiği Başkan Tuna, OSB içinde yer alan Teknopark Ankara kampüsünde, milli üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaların AR-GE çalışmalarını ve yerli teknolojik ürünler hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

İvedik OSB'nin Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tuna, firma çalışanlarıyla da sohbet ederek başarılar diledi.

Başkan Tuna, İvedik Organize Sanayi bölgesinde yer alan esnaf ziyareti sırasında vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. (AYŞ-BC-BA-Y)