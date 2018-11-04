İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tuna, kavşak ve yol çalışmalarını denetledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Bilkent Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan kavşak ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak ve kesintisiz ulaşıma katkı sağlayacak yeni yol ve kavşak çalışmalarının yapıldığı şantiyeleri gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da eşlik etti. Bilkent Şehir Hastanesinin çevresini yeni bir güzergahla Hacettepe Üniversitesine ve Angora Bulvarı'na bağlayacak kavşak ve bulvarda incelemelerde bulunan Başkan Tuna, projelerin en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.


Şehir Hastanesine ulaşımın konforlu ve kesintisiz bir şekilde sağlanması için Danıştay ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasından Eskişehir yoluna alternatif üst geçit köprü çalışmasının yapıldığı şantiyede de incelemelerde bulunan Başkan Tuna, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tuna ayrıca Yenikent Ayaş Yolu'nda yol genişletme çalışma bölgesinde de incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.