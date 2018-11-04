Başkan Tuna, kavşak ve yol çalışmalarını denetledi

Şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak ve kesintisiz ulaşıma katkı sağlayacak yeni yol ve kavşak çalışmalarının yapıldığı şantiyeleri gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da eşlik etti. Bilkent Şehir Hastanesinin çevresini yeni bir güzergahla Hacettepe Üniversitesine ve Angora Bulvarı'na bağlayacak kavşak ve bulvarda incelemelerde bulunan Başkan Tuna, projelerin en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Şehir Hastanesine ulaşımın konforlu ve kesintisiz bir şekilde sağlanması için Danıştay ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasından Eskişehir yoluna alternatif üst geçit köprü çalışmasının yapıldığı şantiyede de incelemelerde bulunan Başkan Tuna, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tuna ayrıca Yenikent Ayaş Yolu'nda yol genişletme çalışma bölgesinde de incelemelerde bulundu.