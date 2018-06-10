Başkan Tuna Keçiören’de iftar yaptı

Her gün farklı bir ilçede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuna, bu kez Keçiören Bağlum’da iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Keçiören Belediyesinin Kafkas Mahallesi Vildan Nurettin Demirer İlkokulunun bahçesinde düzenlediği 9. Geleneksel İftar Yemeğinde, Başkan Tuna’ya, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek eşlik etti. Vatandaşları tek tek selamlayarak iftar alanına gelen Başkan Tuna, yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Ülkemizin düşmanları sanıyorlar ki bu millet 24 Haziran’da oylarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmayacak. Bu millet çıplak elleriyle tankları durduran, tankların altına yatan millettir. Bu millet öyle kolay kolay memleketinin bekasını bu hainlere teslim edecek değildir. Bunun farkında değiller. Halkımız 24 Haziran’da yüksek bir oyla ülkemize sahip çıktığını gösterecektir inşallah" ifadelerini kaydetti.

Keçiören ilçesine yapılan hizmetler konusunda da konuşan Başkan Tuna, ilçe sakinlerine yapılması planlanan yeni hizmetleri ise tek tek devreye sokacaklarını söyledi. Başkan Tuna, "Keçiörenimizin ihtiyaçları noktasında bugüne kadar ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Yapılması gereken hizmetleri de adım adım program dahilinde gerçekleştiriyoruz ve buna devam edeceğiz. Keçiörenimizi, ilçe teşkilatımızla ve Keçiören Belediye Başkanımızla beraber, inşallah daha güzel noktalara taşıyacağız" dedi.

Ak Parti Bağlum Mahalle Temsilciliğini de ziyaret eden Başkan Tuna, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Keçiörenlilerin iftar programından sonra da yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna, vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini tek tek not aldı.