Başkan Tuna Kızılcahamam’da sokak iftarına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılcahamam Belediyesinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği sokak iftarına katıldı. İftar öncesi 15 Temmuz hain darbe girişiminde iki oğlu ve damadını şehit veren anne Muzaffer Gülşen’in evine taziye ziyaretinde de bulunan Başkan Tuna, Muzaffer Gülşen’e başsağlığı dileklerini iletti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit annesi Muzaffer Gülşen, ’’vatan sağ olsun’’ diyerek, Tuna’ya şehit oğulları Büyükşehir Belediyesi eski Güvenlik Amiri Hakan Gülşen ile Mehmet Gülşen ve damadı Lütfi Gülşen’in fotoğraflarının bulunduğu saati hediye etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı ile Kızılcahamam Belediyesini de ziyaret eden Tuna, ’’Bu sene Ankara’nın her yerinde yol ve su sorununu çözmeye gayret ediyoruz. Önceliğimiz yol ve su sorunu. Sonrasında da imkanlar ölçüsünde diğer ihtiyaçları gidereceğiz inşallah’’ ifadelerini kullandı.

Programda Tuna’ya Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Yusuf Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Adayları Onur Alp Başayar ve İbrahim Enes Duruay da eşlik etti.