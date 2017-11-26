Başkan Tuna: “Köpek satışının yasaklanması lazım”

Dr. Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada, “Pet shoplarda köpek satışın yasaklanması lazım” dedi.

Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesinin görüşüldüğü toplantıya başkanlık eden Başkan Tuna, bütçe görüşmesi öncesi meclis grup başkanvekilleri ve meclis üyelerinin önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sokak hayvanları ile ilgili kendisine iletilen soru üzerine konuşan Başkan Tuna, “Sokak hayvanları ile ilgili muhtelif görüşler var. Bu durumla ilgili kalıcı bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi tek bir yerde toplamanın mahzurlu olduğunu söylüyorlar. Hayvanların hapsedilmesinin uygun olmadığını söylüyorlar, onların özgür olması gerektiğini söylüyorlar, sonra sokaktaki hayvanlardan vatandaşlarımız tedirgin oluyor, rahatsız oluyor. Yani hepsi doğru. Hayvan haklarının ne kadar önemli olduğunun idrakindeyiz. Bir candır, onun da eziyet görmemesi, onun da sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi gerekiyor ” diye konuştu.

Başkan Tuna, sokak hayvanları konusunda ilçe belediyelerle ve konusunda uzman ekiplerle bir araya gelinerek, ortak karar alacaklarını bildirdi.

“Köpek satışı yasaklanmalı”

Başkan Tuna, kentlerde yaşanan önemli sıkıntıların başında sokak hayvanları konusunun geldiğini belirterek şunları söyledi:

“İşte bunu ortak akılla nasıl yapalım. Ben yaptım oldu şeklinde değil. Bir de şöyle de bir şey var, pet shoplar var. Köpek yavrusunu satıyor. 15 gün çocuk hevesini alıyor. Ondan sonra sokağa salıyor. Bunun bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bakanlıklarla da görüşeceğim inşallah. Pet shoplarda köpek satışın yasaklanması lazım. Ayrıca bir hayvanın satışının, bir emtia gibi satışının çok doğru olmadığını düşünüyorum. İnsani değil, hayvan bir meta değil ki yani, kalem, kitap, ayakkabı değil ki. Hayvan, o da bir canlı. Onu köleleştiriyorsun. Onun öyle satılmaması lazım.”

Büyükşehir ASKİ ve EGO bütçeleri onaylandı

Bütçe görüşmesi önce yapılan değerlendirme konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, EGO 2018 Mali Yılı Bütçeleri sırayla madde madde oylandı. Yapılan görüşmelerin ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi, 8 milyar 10 bin TL’lik Büyükşehir 2018 Mali Yılı Bütçesini, 3 milyar TL’lik ASKİ 2018 Mali Yılı Bütçesini ve 990 milyon TL’lik EGO 2018 Mali Yılı Bütçesini oy birliği ile onayladı.