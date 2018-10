Başkan Tuna muhtarlarla bir araya geldi

Başkentli muhtarlarla Haymana'da bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ''Nüfus artışını göz önüne alarak ulaşım ve alt yapı çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentli muhtarlarla Haymana'da bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler, yapılacak projeler ve yeni yatırımlar hakkında muhtarlara yaptığı sunumla bilgi veren Başkan Tuna, muhtarların kendi mahalleleriyle ilgili taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerine yönelik istişarelerde bulundu.

''Bire bir vatandaşla temas eden önemli bir görevde bulunuyorsunuz''

Ortak akıl ilkesiyle tüm Başkentlilerle birlikte el ele yönetim anlayışını benimsediklerine vurgu yapan Tuna, ulaşımdan kentsel dönüşüme, sosyal ve kültürel faaliyetlerden alt-üst yapı çalışmalarına kadar pek çok konudaki çalışmaların detaylarını kapsamlı bir sinevizyon gösterimi ile anlattı. Muhtarların görevlerinin toplumsal barış için de önemli olduğuna dikkat çeken Tuna, ''Bire bir vatandaşla temas eden önemli bir görevde bulunuyorsunuz. Sizlerle istişare ederek vatandaşa hizmet etmek bizim görevimiz. Her bölgenin her mahallenin farklı talepleri ve ihtiyaçları var. İhtiyaç sıralamasına göre bunları çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Tuna, ulaşım taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayarak, ilk adımı 24 saat ulaşım hizmetiyle attıklarını ve amaçlarının öğrencilere, gece çalışan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak olduğunu kaydetti.

''Nüfus artışını göz önüne alarak ulaşım ve alt yapı çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor''

Vatandaş memnuniyeti öncelikli projelere önem verdiklerini ifade eden Tuna, kent yönetiminde muhtarlara işbirliği çağrısı yaparak, ''Sizlerin görevi suyum akmıyor, çöpüm toplanmıyor demek değil. Bunlar zaten vatandaşlar tarafından dile getiriliyor. Yönetici olarak bizlerin görevi vatandaşların göremediklerini iletmek, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi gereken çalışmaları iletmek. Ankara'nın en önemli ihtiyaçları yol ve alt yapı. Nüfus artışını göz önüne alarak ulaşım ve alt yapı çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Gelecekte raylı sistemleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şimdiden pek çok noktada raylı sistemler yaygınlaştırılmalı. Yine aynı zamanda kanalizasyon, yağmur suyu giderleri ve içme suyunda iyileştirme yapılması gerekiyor. Göreve geldiğim andan itibaren ulaşılmayan köylere ulaşılması talimatı verdim, ‘yapılmadık köy yolu kalmayacak' dedik. İkinci olarak içme suyu problemini göz önüne aldık. Bu problemlerin çözülmesi için bütün imkanları seferber edelim dedik. Halen yol ve içme suyu sıkıntısı olan köyler var. Bunun takibini yapıyoruz'' açıklamalarında bulundu.

''Toplamda 1 milyar 350 milyon liralık kaynak ile ASKİ tarihinde gerçekleşen en önemli yatırım rekoru kırıldı''

Tuna, tüm gün görüştüğü muhtarlara kapanış konuşmasında taleplerin yerine getirileceğini belirterek, ''Tüm taleplerinizi tek tek değerlendireceğiz. Yapılacak ne varsa gerçekleştireceğiz. Sayın ASKİ Genel Müdürümüzün bana ilettiği bir not var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bin 630 kilometre içme suyu hattı, 960 kilometre kanalizasyon yağmur suyu hattı, 267 adet su deposu ve 135 adet de kuyu ihalesi gerçekleştirdik. Toplamda 1 milyar 350 milyon liralık kaynak ile ASKİ tarihinde gerçekleşen en önemli yatırım rekoru kırıldı. Şehir içinde asfalt sıkıntısı olan yerler var. Bunların bir kısmını yaptık daha yapılması gereken çok iş var. Her şey bitti diyemeyiz, bu yanlış olur. İyi niyetle el ele verip bütün birimler ve de özellikle bizim gözümüz kulağımız olan sizlerle Ankaramızı daha da güzelleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın da bizlere her konuda desteği büyük'' dedi.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Tuna'ya ilçeye verdiği destekten ötürü teşekkür ederken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise yaklaşan yerel seçimler öncesi önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Mahallelerin, bölgelerin sorunlarını ortak akılla çözmeye çalışıyoruz. Amacımız şehirlerimize, bölgelerimize daha iyi bir hizmet sunmak'' değerlendirmelerinde bulundu.