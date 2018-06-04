Başkan Tuna Nallıhan’da iftar yaptı

Dr. Mustafa Tuna, Nallıhan Belediyesi’nin ilçe meydanında düzenlediği dev sokak iftarında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Kurtcan Çelebi ve Belediye yönetiminin eşlik ettiği Başkan Tuna’ya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Nallıhanlıların hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmeyen Başkan Tuna, esnafı da unutmadı. İlçedeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Tuna, ilçeye yönelik talep ve ihtiyaçları tek tek not aldı. İftarın ardından meydanda toplanan binlerce kişiye seslenen Başkan Tuna, 24 Haziran seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi:

"24 Haziran’da normal bir seçim yapmayacağız. Ülkemizin geleceği için çok önemli bir adım atacağız. Bin türlü oyun ve organizasyonlar yapıyorlar. Önce 367 hikayesini uydurdular, kapatma davası açtılar olmadı, Gezi olaylarını başlattılar. Bu da olmadı, 17-25 Aralık kumpasını kurdular. Oda da olmadı, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştirdiler. Şunu bilmeliler bu millet geleceğini, bekasını vesayetçilere teslim etmedi, etmeyecek de. Türkiye düşmanlarına fırsat veremeyiz. Şimdi de ekonomi üzerinden ülkemizi vurmaya çalışıyorlar ama bu seçimlerden sonra öyle bir ders vereceğiz ki bir daha bu oyunları oynayamayacaklar. O yüzden bu seçimler bir seçimden öte milletin bekası meselesi. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de AK Parti’nin güçlü bir şekilde seçimi kazanması gerekiyor."

Başkan Tuna, AK Parti ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Kurtcan Çelebi için Nallıhanlılardan destek de istedi. Başkan Tuna, "Ben Kurtcan Çelebi kardeşimi size emanet ediyorum. Sizin desteğinizle partimiz daha da güçlü olacak" dedi.

En yoğun talebin geldiği köy yollarının yapımı konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını da vurgulayan Başkan Tuna, “Köylerimizin yol ve su sorununu çözmek için göreve geldiğim ilk günden beri sıkı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu sene sonu çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.

Başkan Tuna, teravih namazı sonrası 1500’lü yıllarda yapılan ve Köroğlu’nun atının nalını düşürdüğü han olarak bilinen tarihi mekanda vatandaşlarla çay içerek, iftar sohbetleri yaptı.

Nallıhan’dan ayrıldıktan sonra Çayırhan AK Parti Mahalle Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Tuna, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.