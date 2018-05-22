Başkan Tuna, orucunu Haymana’da açtı

Cimcime Sultan Meydanı’nda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan ve orucunu açan Başkan Tuna, ilçede esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Ak Parti İlçe Başkanı Rüstem Kandemir ve Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vedat Güngör’ün de eşlik ettiği Başkan Tuna’ya, ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbetinde sık sık ülkemiz ve İslam dünyası için 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Başkan Tuna, “24 Haziran seçimden öte bir anlam taşıyor” dedi. “24 Haziran seçimleri milletin beka meselesi haline geldi. İç ve dış düşmanlarımız ülkemizde kaos istiyor” değerlendirmesinde bulunan Başkan Tuna, şu mesajları verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sürekli dünya 5’ten büyüktür sözüyle adaletsizliğe karşı tüm dünya ülkelerine önemli bir mesajlar iletiyor. Bizim de özellikle 24 Haziran seçimlerinde birlik ve beraberlik noktasında hareket etmemiz gerekiyor. Allah saklasın Türkiye’yi Suriye, Irak gibi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Bu nedenle bu seçimde tüm kırgınlık ve küskünlüklerimizi haklı olsak bile bir kenara bırakmalıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kadar milletvekilliği seçimlerinde de yürütme ve yasamayla uyumlu şekilde hareket etme fırsatı verecek şekilde bir sonuç için çok büyük gayret göstermemiz ve çalışmamız gerekiyor.”

Eşit hizmet vurgusu

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un ilçede gerçekleşen projeler ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında brifing verdiği Başkan Tuna, belediyelerin asli görevinin vatandaşa eşit hizmet götürmek olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Belediyecilik anlayışımızda imkanlarımızı adaletli bir şekilde milletin hizmetine sunmak yer alıyor. Biz vatandaşlarımızın tüm isteklerini değerli buluyoruz. Acil ihtiyaçlara öncelik vererek sorunları çözmeyi planlıyoruz. Haymana’da ise ilk hedefimiz tüm köy yollarının asfaltlanması ve su sorunun tümüyle çözülmesidir.”