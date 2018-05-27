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27 Mayıs 2018 11:36

Başkan Tuna, orucunu iftar çadırında açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Tuna, orucunu iftar çadırında açtı

27 Mayıs 2018 11:36

Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından Beşevler’de kurulan iftar çadırında orucunu açtı.


Her gün Başkent’in farklı ilçesinde vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Başkan Tuna, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu bu sefer üniversiteli öğrencilerle birlikte paylaştı. Üniversitelerin yoğun olduğu Beşevler bölgesinde gençlerle iftar sofrasında buluşan Başkan Tuna’ya, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Gültekin Gündüz, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva da eşlik etti.


Ramazan boyunca her gün farklı ilçedeki vatandaşlarla iftar sofrasını paylaşan Başkan Tuna’ya iftar saatinin gelmesini bekleyen gençler kadar vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Üniversiteli gençlerle iftar öncesi bol bol sohbet eden Başkan Tuna, yayla çorbası, İzmir köfte, pirinç pilavı ve muzdan oluşan menüyle orucunu açtı.




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