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24 Haziran 2018 11:40

Başkan Tuna oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Başkan Tuna oyunu kullandı

24 Haziran 2018 11:40

Tuna, ’’Vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır’’ dedi.


Gölbaşı Şahin Sevin İlkokulu’nda eşi Peykan Tuna ile birlikte 1165 numaralı sandıkta oy kullanan Tuna, seçimlerin tüm vatandaşlar ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalar yapan Tuna, seçimlerin sakin ve huzurlu bir şekilde geçtiğini söyledi. Tuna, sabah erken saatlerde olmasına rağmen katılımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, ’’Sakin bir seçim gerçekleşiyor. Vatandaşımızın sağduyusu malum, ferasetini de biliyoruz. Şunu söylemeliyim ki vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır. İnşallah huzur içerisinde güzel bir netice alacağımıza inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.




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