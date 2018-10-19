Başkan Tuna Pardus yazılım tanıtım törenine katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezindeki Pardus yazılım tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Yerli ve milli olan Pardus işletim sistemini yaygınlaştırma ve bütün vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalarımızı başlattık'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen Pardus işletim sistemi ve açık kaynak kodlu alt projelerine geçiş kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi böylece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında dış ekonomik baskılara karşı yerli üretimi destekleyen önemli bir karara imza attı. Dönüşüm çalışmalarının ilk fazına 40 bin üyesi bulunan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinden başlandı.

''Yerli ve milli olan Pardus işletim sistemini yaygınlaştırma ve bütün vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalarımızı başlattık''

Yazılımda dışa bağımlılığın azaltılması, nitelikli iş gücü istihdamının artırılması ve yerli yazılım geliştiricileri yetiştirilmek amacıyla hazırlanan Pardus projesinin Kuşcağız Aile Yaşam Merkezindeki açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “380 bilgisayarımıza da Pardus işletim sisteminin kullanıyoruz. Bu işletim sistemi yerli ve milli olduğu için buradaki yazılımların da Pardus işletim sistemine uyumlu hale gelmesi yabancı menşeli olan yazılımların da bizim Pardus işletim sistemine adaptasyonuna ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Bu bir başlangıç. Biz de büyükşehir belediye başkanlığı olarak bu yerli ve milli olan Pardus işletim sistemini yaygınlaştırma ve bütün vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu konuyla ilgili olarak eğitim çalışmalarımızı da yürüteceğiz'' ifadelerini kullandı.

''Dışa bağımlılıktan da kurtulmuş olacağız''

''İş birliği halinde TÜBİTAK'la, üniversitelerimizle ve İŞKUR'la birlikte el ele vererek gençlerin Pardus işletim sistemimi öğrenmesi konusundaki çalışmalarımız devam ediyor'' diyen Tuna, şöyle devam etti:

''Kısa vadede bu işletim sistemiyle yerli ve milli yazılımlarımız gelişmiş olacak. Bağımlılığımız azalmış olacak. Yabancı yazılım ve işletim sistemlerinin de bedellerini de ödememiş olacağız. Bu da hem ekonomik açıdan hem güvenlik açısından çok önemli bir gelişme. Ülkemizin kendine has bir işletim sistemi ve yazılım sistemi olacak. Dışa bağımlılıktan da kurtulmuş olacağız.''

''Yaygınlaşması ve bilinirliğinin artması konusunda desteğe ihtiyacımız var''

Pardus Proje Yürütücüsü Cengiz Çelik ise, ''Biz Pardus ekibi olarak ürünümüze çok güveniyoruz. Şu ana kadar kısıtlı sayılarda olsa bile devlet dairelerinde, hastanelerde, okullarda kullanımına başladık. Yaygınlaşması ve bilinirliğinin artması konusunda desteğe ihtiyacımız var. Bu açıdan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu hamlesi bizi çok sevindirdi. Ekibimize büyük bir heyecan ve enerji katacak bir yaklaşım oldu'' şeklinde konuştu.

''Bu milli bir mesele olduğu için hepimiz sonuna kadar arkasında olacağız''

Hizmet Sunumu Genel Müdürü Yardımcısı Şeref Şık da ''İşin eğitim tarafı önemi bir külfet tutuyor. Bu anlamda biz bilişim iletişim ve teknoloji akademisi olarak İŞKUR'la yaptığımız protokol neticesinde büyükşehirimize ve diğer vatandaşlarımızın tamamına eğitim noktasında katkı sağlayacağız. Burada tamamen gönüllülük esası var. Hiçbir ücret yoktur. Bu milli bir mesele olduğu için hepimiz sonuna kadar arkasında olacağız'' değerlendirmelerinde bulundu.

''Bu projeyle Ankara'mızın turizmine ve ticaretine ciddi anlamda katkı sağlamış olacağız''

Basın mensuplarının Ulus meydanı projesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Tuna, sondaj çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydederek, ''Bu çerçevede sondaj işlemleri tamamlandıktan sonra tatbikat projeleri yapılacak. Sonra da ihale işlemleri gerçekleştikten sonra inşaatları başlamış olacak. Birkaç ay içerisinde de inşaatın ihalesi yapılmış olur. Önümüzdeki kış aylarında hava şartları ne olur, onu kestirmek mümkün değil. Hava şartları müsait olursa daha önceden başlar. İlk çalışmalarda bir aksama yok. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak üçlü bir protokol gerçekleştirdik. Bu çerçevede de herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam ediyor. Ankaramız iki tane meydan kazanmış olacak. Bir tanesi Ulus'ta, bir tanesi Melike Hatun Camisi'nin önündeki alanda. Bu projeyle Ankara'mızın turizmine ve ticaretine ciddi anlamda katkı sağlamış olacağız'' açıklamasında bulundu.