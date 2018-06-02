Başkan Tuna Polatlı’da iftar yaptı

Dr. Mustafa Tuna, Ramazan ayı ilçe ziyaretleri kapsamında Polatlı’da mahalle iftarına katıldı. Başkan Tuna, orucunu Ankara Büyükşehir Belediyesinin Polatlı ilçe merkezinde kurduğu iftar çadırında açtı.

AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Başkan Tuna’ya AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ve AK Parti Ankara Milletvekili adayları Fahri Usta, Fevzi Aydın ve Adil Can Yıldırım da eşlik etti.

Polatlı Belediyesi ile çarşı esnafını da ziyaret eden Başkan Tuna’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.İftar sonrası ilçe sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuna, bir mahalle kahvehanesine de uğradı. Sohbetin koyulaştığı mahalle kahvehanesinde en önemli gündem maddesi 24 Haziran seçimi oldu.

Vatandaşlarla birlikte ülke gündemine yönelik konuşan Başkan Tuna, "Cumhurbaşkanımıza karşı alınan cepheyi herkes görüyor. Dolayısıyla bu seçim diğer seçimler gibi düşünülmemeli. Bir erken seçim kararı alındı. Hemen Amerika bir taraftan dedi ki niye erken seçim yapıyorsun? Avrupa da niye erken seçim yapıyorsun diye sürdürdü. Sana ne? Hesap başka çünkü 2019’a göre hesap yaptılar, baktılar erkene alınınca hesapları tutmadı. Ne yaptılar döviz üzerinden acaba ekonomiden vurabilir miyiz dediler. Cumhurbaşkanımızı devre dışı bırakmak için ekonomiyi kullanmaya başladılar. Bilmiyorlar ki bu millet öyle küçük hesaplarla boyun eğecek bir millet değil" dedi.

İmar sorunları

İmar planlamasına yönelik vatandaşların şikayetlerini dinleyen ve sorularına da yanıt veren Başkan Tuna, şöyle konuştu:

"Yaşanabilir ve vatandaşın malının değer kaybetmeyeceği bir imar planı için çalışıyoruz. Sıkışık binalar yapmak o bölgenin ölmesi demek. O nedenle hem kat yüksekliği hem sosyal alanları konusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Çayyolu’na bir imar planı yapıldı bir de Batıkent’te imar planı yapıldı. Şimdi Çayyolu’ndaki bir dublex ev Batıkent’teki apartmanı alır mı alır. Huzurlu bir yaşam sürdürebilecek bir imar planı yapılmalı, kimseyi mağdur etmeyecek bir imar planı. Mehmet Akif ve Gülveren’deki imar çalışmalarının bu çerçevede yapılması lazım ki mal sahipleri mağdur olmasın."

İçme suyu ve yol çalışmaları

Vatandaşlara sohbetinde konu köy yolları ve köylerin içme suyu sorunlarına gelince Başkan Tuna, "Köylerimizin yol ve su sorununu göreve geldiğimiz ilk andan itibaren önceliğimiz yaptık. Yıl sonunda yolu, suyu olmayan köyümüz kalmayacak. Polatlı’nın da Haymana’nın da hem yol hem de içme suyu sorunlarının hepsini bu yıl içinde tamamlayacağız. Bunun seçimle ilgisi yok. Biz bunun çalışmalarına göreve geldiğimizde başladık. Şu anda Polatlı’da yol için 4 ekip çalışıyor" açıklamasını yaptı.