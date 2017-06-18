Başkan Tuna şehit aileleriyle iftar sofrasında buluştu

Dr. Mustafa Tuna, şehit aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Dr. Mustafa Tuna’nın ev sahipliğinde şehit aileleri Sincan Kültür Evi’nde ağırlandı. Konuklarını kapıda karşılayan Dr. Mustafa Tuna, şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenip sohbet etti. İftar sofrasında buluşan şehit aileleri ve yakınları sıcak bir ortamda büyük bir aile tablosu oluşturdu.

Programa; Sincan Kaymakamı Salim Demir, Sincan Emniyet Müdürü Oğuzhan Yücel, Sincan İlçe Jandarma Komutanı Yavuzkan Duman, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Necmi Tunalı, Gaziler Vakfı Başkanı Alparslan Höyük ve Sincan Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı program Kur’an tilavetiyle başladı. Daha sonra şehitler için dualar edildi.

“Sizler bizim için kıymetlisiniz”

Misafirlerine katılımları için teşekkürlerini ileten Başkan Tuna, “Sizler dinini, vatanını, milletini, sevdiklerini muhafaza etmek için aziz canını Allah’a teslim etmiş olan şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlerisiniz. Bizim için kıymetli olan sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayında bulunduğumuz bu anlamlı günlerde Allah’tan tüm şehitlerimize yeniden rahmet, siz kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Şehitlik mertebesinin bütün rütbe ve makamlardan üstün olduğunu belirten Başkan Tuna, sözlerine şöyle devam etti:

“Peygamberlik makamından sonra en kutsal makam olan şehitlik mertebesine erişen aziz evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah-u teala şöyle buyurur, ‘Onları ölü sanmayın, onlar diridir.’ Bunun üzerine söylenecek sözümüz yoktur. Cenab-ı Hak sizlere uzun ömürler nasip etsin.”

Şehit ailelerinden teşekkür

Devlet ve millet adına şehit yakınlarının hizmetinde olmanın büyük bir onur olduğunu söyleyen Sincan Kaymakamı Salim Demir, “Son 10-15 yılda ülkemizde sizler için büyük adımlar atıldı. Önemli çalışmalar hayata geçti, inşallah bundan sonrada bu şekilde devam edecek” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Necmi Tunalı ve Gaziler Vakfı Başkanı Alparslan Höyük, desteklerinden dolayı Başkan Tuna’ya teşekkür etti. Zaman zaman duygusal ama gururlu bir tablo çizen şehit yakınları Sincan Belediyesine kendilerini unutmadığı için de teşekkür etti. Şehit annesi Atiye Neşe, “Belediye başkanımız her fırsatta bizleri ağırlıyor, bizlerle bir araya geliyor. Allah kendisinden razı olsun bu mübarek Ramazan ayında yine bizi yalnız bırakmadı” dedi.