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26 Kasım 2017 10:10

Başkan Tuna, Sincan Ve Etimesgut’ta

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Tuna, Sincan Ve Etimesgut’ta

26 Kasım 2017 10:10

Dr. Mustafa Tuna, Etimesgut trafiğini rahatlatacak yol projesi için kamulaştırma işlemlerinin sürdüğünü, kamulaştırma işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, derhal ihalenin yapılacağını ve tüm imkanlarla projenin gerçekleştirileceğini belirtti.


Başkan Tuna, Sincan Belediye Başkanlığına seçilen Murat Ercan’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Sincan Belediyesi bürokratlarının da bulunduğu ziyarette ilçe ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Sincan ziyaretinin ardından Başkan Tuna, AK Parti Etimesgut İlçe Kongresine katıldı. Başkan Tuna, burada yaptığı konuşmada Etimesgut’un en büyük sorunlarından birisinin ana arterlerdeki ulaşım sorunu olduğunu bildiğini, bununla ilgili proje hazırlandığını belirtti. Başkan Tuna şöyle konuştu:


"Yol ile ilgili hazırlanan projenin şu anda kamulaştırılma işlemleri devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, derhal ihalesini yapıp hızlı bir şekilde projenin gerçekleştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Diğer hususlarda da teşkilatımızla ve sizlerle el ele vererek inşallah daha güzel hizmetlere vesile olacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve değerli bakanlarımızın destekleriyle el ele vererek inşallah hizmetleri hayata geçirmeye gayret edeceğiz."


AK Parti Etimesgut İlçe Kongresine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri Emrullah İşler, Ahmet Gündoğdu, Murat Alparslan, Selim Dursun, AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı ve ilçe yöneticileri de katıldı.




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