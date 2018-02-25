Başkan Tuna STK ve derneklerle istişareyi sürdürüyor

Dr. Mustafa Tuna, Ankara’da faaliyet gösteren ve farklı sektörlerde hizmet veren sivil toplum kuruluşları ve esnaf dernekleriyle istişarelerine devam ediyor.

Başkent’te kurulan Sivaslı Dernekler Federasyonu temsilcileri ile Ankara Oto Sanatkarları esnafını makamında kabul eden Başkan Tuna, “Sen ben yok biz varız” sözlerini hatırlatarak, tüm sorunların çözümünde herkesi imkanları ölçüsünde katkı sunmaya çağırdı.

“Esnafımız memleketin temel taşı”

Başkan Tuna, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ile birlikte oda yöneticilerinden oluşan heyetle makamında görüştü. Oto sanatkarlarının ülke ekonomisine yönelik katkıları hakkında bilgi veren Oda Başkanı Mustafa Arslanoğlu, sanayilerdeki karşılaştıkları sorunları da Başkan Tuna ile paylaştı. "Esnafımız memleketin temel taşı" diyen Tuna, “Sizler bu toprağın sahibi Ahilik kültüründen geliyorsunuz. Sıkıntılara çare bulmak hepimizin görevi. İhtiyaçlar bitmez, hep birlikte çözüm bulmaya çalışacağız. Herkesin üstüne düşen görev var, kimse bana ne diyemez. O yüzden sen ben yok biz varız. Sorunları sizlerle yapacağımız işbirliği ile çözüme kavuşturmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Tuna hemşehrileriyle hasret giderdi

Başkan Tuna’nın diğer ziyaretçileri ise Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Muammer Timurkaynak ve beraberindeki heyet oldu. Kendisi de Sivas Şarkışlalı olan ve hemşehrileriyle hasret gideren Tuna’ya yazdığı şiiri hediye eden Timurkaynak, “Sizi tanıyor, biliyoruz. Topraklarımızın selamını getirdik” sözleri üzerine Tuna da, “Gelmek istiyorum ama epeydir gelemedim” diyerek, memleketine duyduğu özlemi dile getirdi. Samimi sohbet ortamında süren ziyarette federasyon temsilcileri Başkan Mustafa Tuna’ya, “Sizinle gurur duyuyoruz, bugüne kadar yaptığınız hizmetleri Sincan’dan biliyoruz, bu hizmetlerin de katlanarak artacağına inanıyoruz” sözleriyle destek verdiler.

Ankara’da toplam 64 bini Şarkışlalı olmak üzere 400 bin civarında Sivaslının yaşadığını belirten Timurkaynak, Başkan Mustafa Tuna’ya Sivas yapımı bir kilim, Mustafa Tuna’nın dokuma portresi ve yöresel ürünler hediye etti.