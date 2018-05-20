Başkan Tuna ve Başkan Akgül iftar sofrasında buluştu

Mamaklıların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında kurulan masaları tek tek dolaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, iftar öncesi çocuklarla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Konuşmasına iftar daveti için Akgül’e teşekkür ederek başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, ”24 Haziran seçimleri içerideki ve dışarıdaki hainlere verilecek en büyük cevaptır. Bu bir seçim değil, varoluş mücadelesidir. Ülkemizdeki istikrarın devam etmesi için 24 Haziran’da hepimize büyük görev düşüyor” dedi.

Ramazan ayında hemşehrileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Akgül, “Mahalle iftarları zengin-fakir, genç-ihtiyar, kadın-erkek ayrımı olmadan hep birlikte oruçlarımızı açıp dua edebilmenin, bütünleşmenin sembolüdür. Kurulan dev iftar sofraları bizleri bir araya getiriyor. Bugün bizimle, komşularınızla birlikte olmayı seçtiniz. Allah bu kardeşlik ve birlik ortamını ülkemize hep nasip etsin. Birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz daim, Ramazanımız mübarek olsun” diye konuştu.

Gerek yerel, gerekse ülke genelinde hizmetlerin artarak devamı için 24 Haziran seçimlerinin büyük önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Akgül, “İnanıyorum ki halkımız bir kez daha istikrardan yana tercihini kullanarak ülkemizin yönetimini Sayın Cumhurbaşkanımız ve ak kadrolara teslim edecektir. Bu millet ferasetiyle, basiretiyle tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi 24 Haziran’da da 15 yılda hayal edilemeyecek çalışmalara imza atan milletin adamını bir kez daha göreve getirecektir” şeklinde konuştu.