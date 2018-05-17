On bir ayın sultanı mübarek Ramazan, Sincan’da coşkuyla karşılandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ramazan ayının ilk akşamını Sincan halkıyla birlikte geçirdi. Lale Meydanı’ndaki Güngörmüşler Konağı’nda ilk iftarını yapan Başkan Tuna ve Başkan Ercan, iftarın ardından Ramazan etkinliklerine katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, İsrail’in Filistin üzerindeki zulmünün tarihine dikkat çekerek, “14 Mayıs’a getirmelerinin bir sebebi var. Birtakım hesapları vardı. Hesapları kargaşa çıkarmaktı. Türkiye erken seçim kararı alınca bunlar telaşa düştü. Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye dünyadaki Müslümanların önderliğini yapıyor. Dışarıdaki düşmanlarımız tarafından engellenmeye çalışılıyor. Ülkemizdeki istikrarın devam etmesi hususunda 24 Haziran’da hepimize görev düşüyor. Bu görevi layıkıyla hepimizin yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Ercan ise konuşmasında Filistin halkı için dua istedi. Başkan Ercan, 24 Haziran seçimlerinin önemine de değinerek, “24 Haziran çok önemli bir eşik. Allah’ın izniyle bu eşiği de atlattığımızda bu milletin, bu devletin karşısında kimse duramaz. Dünyada tekrar adaletin temini için büyük Türkiye’yi kurmanın çok önemli bir adımı 24 Haziran. Bu konuda da desteğiniz ve dualarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mavi Marmara gazisi Filistin için söyledi

Lale Meydanı’nda düzenlenen programda sahne alan Mavi Marmara gazisi Ömer Karaoğlu, ilahilerini Filistin halkı için söyledi. Filistin ve Türk bayraklarının dalgalandığı meydanda Filistin halkının yaşadığı zulmün sona ermesi için eller semaya kalktı, dualar edildi.