Başkan Tuna, Yenimahalle Demetevler esnafını ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Yenimahalle Demetevler'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, uğradığı her bir esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz'ün eşlik ettiği Başkan Tuna, İvedik Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek gezdi ve esnafın sorunlarını dinledi.

Başkan Tuna'dan okul için kaldırım istediler

Altyapıdan ulaşıma birçok konuda esnafın taleplerini not alan Başkan Tuna'ya ilçe esnafı da ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna'yı gören Necmettin Tuncer adlı bir veli, Oğuzlar İlkokulu önündeki kaldırımların dar olmasının öğrenciler için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, Başkan Tuna'dan kaldırımın genişletilmesi talebinde bulundu. Bürokratlarına öğrencilerin güvenliği için kaldırımların bir an önce genişletilmesi talimatını veren Başkan Tuna, “Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin iyi şartlarda eğitim görebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Başkan Tuna tezahüratlarla uğurlandı

Esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz'ü makamında ziyaret eden Başkan Tuna, partililerle istişarelerde bulundu.

İlçenin özellikle ulaşım ve imar konusundaki acil ihtiyaçların bir an önce karşılanması konusunda gereken adımların atılacağını söyleyen Başkan Tuna, taleplerin ve çözüm önerilerinin tek tek değerlendirileceğini vurguladı.

Yenimahalle ilçe ziyaretinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Tuna, vatandaşların sevgi gösterileriyle ilçeden uğurlandı.